Une Trae 3 couleur pêche

Même s’il est bloqué à l’infirmerie depuis le début de semaine, voilà maintenant six saisons que Trae Young défend les couleurs d’Atlanta. Ça valait bien un petit clin d’œil au « Peach State » avec ce coloris « Caution » de la Trae 3 au couleurs du fruit roi dans l’état de Georgie.

La tige s’articule entre jaune sur la partie supérieure et de l’orange pâle à sa base et repose sur une semelle également en orange pâle. Un renfort en TPU à l’arrière du pied et une partie sous la semelle ressortent avec un orange plus foncé. Les trois bandes apparaissent quant à elles en jaune clair sur l’empeigne.

La version « Caution » de la 3e chaussure signature de Trae Young est disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.