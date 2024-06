Anta officialise la sortie de la Kai 1 de Kyrie Irving

Il y a un peu plus de sept mois, Kyrie Irving, viré par Nike en cours de saison dernière, signait officiellement pour Anta. L’heure est à présent venue de dévoiler la première création du meneur des Mavericks avec sa première chaussure signature, la Kai 1 !

On parle de « création » car Kyrie Irving fait office de « directeur artistique » au sein d’une marque qui équipe déjà Klay Thompson, Gordon Hayward ou encore Terance Mann en NBA.

Le premier coloris « Artist on Court » de cette Kai 1 a officiellement été présenté. On peut déjà distinguer la présence d’un strap sur le milieu du pied, et ça rappelle évidemment certaines modèles de la Kyrie chez Nike, ou la bien nommée FlyTrap. Ensuite, la tige en noir et violet complétée par des motifs brodés sur l’avant du pied, peut-être inspirés des origines indiennes du joueur, en rose, rouge, doré, vert et violet. Le nouveau logo est également présent en doré sur la languette et au niveau du talon, tandis que la semelle extérieure ressort en blanc nacré.

Sa date de sortie mondiale a également été communiquée : le 6 mars. Son prix ? 125 dollars.

(Via SneakerNews)