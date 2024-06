Jamal Murray va devoir gérer sa blessure

Absent contre les Blazers vendredi soir, pour un deuxième match en deux jours pour les Nuggets, Jamal Murray est touché au tibia. Mais inutile de penser que ce match manqué va régler les problèmes. Le meneur de jeu de Denver va devoir gérer ce souci jusqu’à la fin de saison.

« C’est une périostite et dès qu’il jouera, ce sera un problème », annonce clairement son coach Michael Malone. « Cette seconde soirée d’un back-to-back sur le banc, ce n’est pas du repos, c’est de la gestion de sa blessure. On va devoir trouver un moyen de gérer ça et j’espère que la situation ne va pas s’aggraver pour Jamal. »



Une inflammation douloureuse mais pas grave

L’avantage pour le champion 2023, c’est que les Nuggets n’ont plus que deux back-to-back à négocier, les 28 et 29 février, puis les 9 et 10 avril. Jamal Murray va donc pouvoir souffler et ne pas trop enchaîner. Mais comment faire plus ?

« Il pourrait guérir, mais cela voudrait dire qu’il ne joue pas pendant un moment », répond le coach. « On est plus dans la gestion car on a besoin que Jamal joue. Il est conscient de ça, j’en parle avec lui et Steve Short, de notre staff. On fait le point pour savoir comment le mieux gérer sa blessure et ses symptômes. »

Car forcément, chaque match va réveiller cette inflammation de l’aponévrose du tibia. « Je suis sûr que c’est douloureux et Jamal est quelqu’un qui joue 35 ou 36 minutes par soir. On doit limiter sa charge de travail le plus possible, pendant les shootarounds, les entraînements, pour que les jours de match se passent le mieux possible et qu’il puisse jouer le plus possible », poursuit Michael Malone.

Il en va de la suite de la saison de Denver. Car sans un Jamal Murray en pleine forme, les chances de faire le doublé sont logiquement moins fortes, tant le Canadien (qui doit aussi penser aux Jeux olympiques à Paris) est capital en playoffs, on l’a encore vu en 2023 où il a été brillant pour épauler Nikola Jokic.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 Total 469 31 45.2 38.0 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.