L’heure du lancement de la saison 2024 de la Basketball Africa League est imminente, avec encore beaucoup d’attentes pour cette quatrième saison, et de nouveaux défis à relever.

La ligue africaine, lancée en collaboration avec la NBA, va en effet proposer un nouveau format de douze équipes réparties en trois conférences (Kalahari, Nil et Sahara) de quatre équipes (contre deux conférences de six équipes l’an dernier) pour 48 matchs désormais étalés entre quatre pays : Afrique du Sud, Egypte, Sénégal et Rwanda.

Penser structuration avant expansion

Cinq nouvelles équipes arrivent : le Dynamo Basketball Club (Burundi), le FUS Rabat Basketball (Maroc), Al Ahly Ly (Libye), le Bangui Sporting Club (République centrafricaine) et l’Armée Patriotique Rwandaise Basketball (Rwanda).

Présent au All-Star Week-end à Indianapolis, le président de la BAL Amadou Gallo Fall a exprimé sa satisfaction de voir sa ligue poursuivre son évolution, et reste ouvert à toutes les éventualités sur les prochaines étapes que celle-ci pourrait prendre à l’avenir, comme une potentielle expansion.

« On ne se fixe aucune limite sur quoi que ce soit », a-t-il déclaré. « On cherche toujours à innover et à étendre notre empreinte, en continuant à améliorer le produit sur le terrain d’abord. Cependant, il y a beaucoup d’intérêt et de demande pour augmenter le nombre d’équipes par exemple, mais je pense que nous voulons continuer à travailler pour perfectionner le modèle. On continue de le développer en ajoutant un troisième pays pour jouer notre saison régulière ».

L’Afrique du Sud, un marché à développer

Chaque conférence disputera une phase de groupes de 12 rencontres, et c’est la conférence Kalahari qui va ouvrir le bal du 9 au 17 mars en Afrique du Sud, à Pretoria, avec l’entrée en lice des Cape Town Tigers, du Dynamo Basketball Club, du FUS Rabat Basketball et du Petro de Luanda.

La BAL nourrit beaucoup d’attente pour cette étape sud-africaine, avec un gros potentiel encore inexploité.

« On est très heureux d’amener le BAL dans un pays qu’on connaît bien, où on s’est installé en 2010 pour lancer NBA Africa Office », a poursuivi Amadou Gallo Fall. « Les jeunes s’intéressent de plus en plus au basket dans le pays. On a hâte d’avoir beaucoup de fans dans l’Arena et il y aura beaucoup d’activités en parallèle qui vont commencer pour promouvoir le basket ».

La conférence du Nil, où figure le champion en titre, Al Ahly (Egypte), enchaînera du 19 au 27 avril au Caire puis ce sera au tour de la conférence du Sahara ,à à Dakar, du 4 au 12 mai. Les deux meilleures équipes de chaque conférence et les deux meilleures troisièmes places se retrouveront à Kigali pour les phases finales, du 24 mai au 1er juin.