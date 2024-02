Pour Deni Avdija, un record en carrière qui « n’est que le début »

Deni Avdija n’avait jamais dépassé la barre des 25 points inscrits depuis son arrivée en NBA, il y a quatre ans.

Sauf que la nuit dernière, face aux Pelicans, l’ailier israélien a explosé son record dans la Grande Ligue en compilant 43 points à 13/24 au tir, dont 6/10 de loin, et 15 rebonds. En profitant des changements défensifs, pour attaquer des joueurs plus petits, ou en utilisant les limites défensives de Zion Williamson.

Certes, Washington a perdu, mais le joueur de 23 ans a donné des sueurs froides à ses adversaires jusqu’au bout.

« Tout le travail acharné, les moments où j’étais au fond du tour, où je n’avais pas réussi de bons matchs. Je me suis souvent découragé, mais je me suis accroché. J’ai continué à travailler dur, j’ai continué à être patient et j’ai traversé beaucoup d’épreuves. Et pour moi, ce n’est que le début », promet-il, assurant qu’il progresse en permanence.

Notamment en attaque, où ses pourcentages au shoot ont fortement grimpé cette saison, à 52% dont 40% de loin !

« Une bonne partie de mon jeu offensif vient du fait que je me bats en défense, que je fais des stops et que je prends des rebonds » assure-t-il. « La défense sera toujours là, peu importe l’attaque, et j’ai le sentiment que c’est ce qui me lance dans beaucoup de matchs. De faire le travail défensif, de connaître l’adversaire, d’être là pour mes coéquipiers et de réaliser des actions importantes pour l’équipe, afin qu’elle soit compétitive. »

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24 43.2 31.7 75.7 0.6 4.6 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 27 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 53 28 52.0 39.2 73.2 1.0 5.4 6.4 3.8 2.5 0.8 2.0 0.4 13.2 Total 265 25 45.3 32.4 73.3 0.8 5.0 5.7 2.4 2.5 0.8 1.3 0.4 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.