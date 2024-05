Comment l’expulsion de Tyronn Lue a boosté les Clippers

James Harden a dû retenir son coach d’aller plus loin sur le parquet. Tyronn Lue venait d’échanger avec un premier officiel, puis un second, quand le premier l’a sanctionné d’une faute technique. Il restait dix minutes à jouer sur le parquet des Warriors et son équipe était encore menée de 12 points.

Mason Plumlee, qui avait déjà un pansement sur le nez, venait de provoquer une (grosse) faute de Draymond Green sous le cercle. Aux commentaires TV, Richard Jefferson faisait remarquer qu’il était rare de voir son ancien coach être sanctionné de la sorte, sans se douter de ce qui allait suivre.

Quelques secondes plus tard seulement, au cœur d’une séquence physique, le même Plumlee, visiblement frustré par les coups encaissés sous le cercle, allait commettre une grosse faute volontaire (flagrante 1) sur Brandin Podziemski après un rebond. Dans la foulée, Tyronn Lue, qui n’était pas retombé de sa colère précédente, continuait de parler et finissait pas prendre une seconde faute technique, synonyme d’expulsion.

Un 10-0 pour se relancer

Une telle séquence était susceptible de faire basculer la rencontre dans un sens ou dans un autre. Cela a été le cas. Dan Craig, l’assistant de Tyronn Lue, a pris la relève et réuni ses joueurs sur le parquet tandis que les arbitres analysaient la faute de l’intérieur des Clippers, de nouveau en sang au niveau du nez.

« On s’est rassemblé, ensemble, ça nous a peut-être réveillé avec la faute et l’énergie qu’il (Lue) a apporté, le fait d’être un peu frustré… », remarque Norman Powell, l’un des acteurs décisifs de cette fin de rencontre. Une fois le calme revenu, le jeu a repris et Jonathan Kuminga, qui venait lui aussi de prendre une technique, rassurait les Warriors avec une action à 3 points (94-106), puis Mason Plumlee prenait une faute offensive…

Mal embarqués, les Clippers ont tout de même trouvé les ressources pour réagir. Une prise à deux payante sur Stephen Curry, une contre-attaque de Paul George avec la faute…

Les Clippers étaient en route pour signer leur hold-up en démarrant avec un 10-0 signé en quelques minutes. « Il y avait beaucoup d’émotion, avec deux équipes qui essaient de gagner, ça a un peu chauffé », résume Dan Craig, le référent défense de l’équipe, selon qui Tyronn Lue n’avait jamais été expulsé.

Jamais expulsé

En tant que coach non, tandis qu’il avait été renvoyé au vestiaire en 2005 quand il était encore joueur, aux Hawks, pour avoir mis un coup à Eduardo Najera, lui valant un match de suspension. Au moment de quitter son équipe, Tyronn Lue ne donnera aucune consigne de jeu particulière. « Rien, j’étais trop en colère », dira-t-il à The Athletic. Sur cette séquence, son assistant a pu observer un changement dans le visage des joueurs, déterminés à gagner.

Paul George, sorti pour six fautes avant la fin de la bataille, dira que ses coéquipiers et lui ont alors été les agresseurs. « On savait qu’on devait corriger certains détails. On a lâché beaucoup de paniers faciles, sur des coupes, des ballons ressortis, on a perdu de vue Steph… Une fois qu’on s’est concentré et focalisés sur ces situations, on savait qu’on avait une chance », développe l’ailier.

Les Clippers ont exploité à fond cette opportunité, des deux côtés du terrain. « Défensivement, c’est là que le match a changé », remarque Dan Craig dont la formation a limité les Warriors à 28 points inscrits dans le dernier quart-temps. Quand son homologue des Warriors, Steve Kerr, peut regretter : « On a perdu le match défensivement dans le quatrième quart-temps. […] Ils ont pris l’avantage dans tous les domaines en attaque, au rebond offensif, dans les attaques de cercle, il y a cette faute commise sur James Harden à 3-points… On a perdu le contrôle du match défensivement, je ne crois pas qu’on se soit bien ajusté. »

Les 44 points encaissés dans les douze dernières minutes en attestent. Avec à l’arrivée une défaite rageante…