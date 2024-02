Daniel Gafford et PJ Washington ont déjà les yeux qui brillent !

Quand on passes des Hornets et des Wizards aux Mavericks, il y a de quoi être heureux ! Surtout quand on joue à l’intérieur, et qu’on va pouvoir se régaler des passes de Luka Doncic et Kyrie Irving. C’est ce que vivent PJ Washington et Daniel Gafford, les deux recrues de Dallas. Pour leur première sous leur nouveau maillot, ils ont grandement participé à la très large victoire des Mavericks (146-111) face au Thunder. A eux deux, ils cumulaient 13 défaites d’affilée avec les Hornets et les Wizards, et forcément, ça fait du bien de gagner !

« Cela m’a fait du bien d’entrer sur le terrain et d’entendre la foule et les acclamations », réagit Gafford, qui cumule 19 points et 7 rebonds en 17 minutes. « Cela a alimenté l’énergie que j’ai eue tout au long du match. Je suis quasi certain que PJ s’est senti aussi bien, parce qu’il était de retour à la maison (ndlr : il a joué au lycée près de Dallas). Je suis si près de chez moi (ndlr : Arkansas) que j’ai eu l’impression d’avoir été drafté ! J’ai pris beaucoup de plaisir. »

De nouvelles options pour les Mavericks

Remplaçants, les deux sont entrés ensemble, au milieu du 1er quart-temps, et ils ont grandement profité des caviars de Luka Doncic pour vivre une première rencontre de rêve. Les Mavericks décrochent même un record de franchise avec 47 points inscrits en premier quart-temps.

« A jouer avec des gars comme Luka et Kyrie et tous les autres, j’avais déjà l’impression de faire déjà partie du moule », poursuit Gafford. Même son de cloche chez Washington. « Tout le monde m’avait dit que j’allais avoir beaucoup de tirs ouverts, mais je ne m’en suis rendu compte qu’une fois sur le terrain. Luka et Kyrie, mais aussi les autres, m’ont rendu la vie beaucoup plus facile. Ils l’ont fait aussi pour Gafford. Le simple fait d’être ici m’a fait du bien et je suis heureux de gagner. »

Avec un effectif aussi riche et une victoire aussi large, Jason Kidd était tout aussi heureux que ses deux recrues. « Ils ont été très bons. Que ce soit en attaque ou en défense, ils n’ont pas semblé nerveux » souligne le coach de Dallas. « En jouant face à lui, on savait que Daniel allait récupérer tous les rebonds offensifs ! Les deux nous offrent plus d’options, et il y aura désormais des matches où l’on gagnera grâce à notre domination dans la raquette. »