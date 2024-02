Le MVP de la nuit | Luka Doncic en lévitation

Et si c’était lui, désormais, le nouveau favori pour le trophée de MVP de la saison ? Joel Embiid hors course, Luka Doncic pourrait lui succéder s’il maintient ce niveau de jeu, et surtout si les Mavericks enchaînent les victoires. Samedi soir, Dallas a humilié OKC avec un succès de 35 points, et Luka Doncic a ridiculisé ses défenseurs.

Notamment dans le premier quart-temps avec un lay-up acrobatique, sans regarder le cercle, ou encore ce 3-points, où il enchaîne « Dream Shake » puis « step-back » pour dérouter Lu Dort. À un moment, dans le premier quart-temps (28-13), Luka Doncic avait inscrit autant de points que tous les joueurs du Thunder réunis !

Des recrues déjà conquises !

A l’exception d’un petit trou d’air en 2e quart-temps, les Mavericks vont maîtriser la rencontre de bout en bout, au point de laisser Luka Doncic sur le banc pendant tout le dernier quart-temps. C’est ce qui l’empêche de signer un triple-double, puisqu’il termine avec 32 points, 9 passes et 8 rebonds en 31 minutes. À 9 sur 14 aux tirs.

Au-delà de ses stats personnelles, on retiendra qu’il a cherché à mettre en valeur ses recrues Daniel Gafford et PJ Washington. « Cela faisait trois ans qu’on attendait d’avoir un pivot comme ça » lâche Luka Doncic à propos du premier. Trois de ses neuf passes sont pour lui, et leur entente sur alley-oop va faire quelques dégâts.

Quant à Washington, qui a grandi pas loin de Dallas, il se régale de jouer avec… un MVP.

« C’est génial pour nous de jouer avec un gars comme ça » explique l’ancien intérieur des Hornets. « Il va davantage nous mettre en valeur, et jouer avec un gars comme ça, qui est clairement un MVP, ça va nous mettre dans la lumière. »