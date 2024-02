Quelle statue pour Kobe Bryant à Los Angeles ?

Dans une époque où toutes les informations filtrent toujours assez rapidement, c’est un secret plutôt bien gardé. Ce jeudi soir, à 21h30 (heure française), alors que le marché des transferts aura fermé ses portes depuis trente minutes, une statue de Kobe Bryant sera installée devant la Crytpo.com Arena de Los Angeles.

Elle rejoindra ainsi celles des autres légendes de la franchise californienne : Magic Johnson, Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor et Shaquille O’Neal.

Mais la question que tout le monde se pose, c’est à quoi ressemblera cette statue. Comment immortaliser Kobe Bryant ? Quelle image garder de lui ? Pour Kareem Abdul-Jabbar, ce fut évidemment le sky-hook, et pour Shaquille O’Neal, un dunk surpuissant. Mais pour l’arrière, décédé avec sa fille le 26 janvier 2020, que retenir ?

« Je ne crois pas avoir une seule image en tête, une qui devrait être immortalisée avec la statue, car j’ai trop de souvenirs », répond LeBron James. « Il y a trop d’actions, trop de moments. »

Seuls quelques-uns ont l’information et si l’on a écrit « installée » et non pas « dévoilée » pour cette statue, c’est parce que la cérémonie se déroulera sous une bâche – pour des raisons climatiques – et le public ne pourra pas apprécier l’œuvre avant vendredi matin. Mais l’essentiel est ailleurs.

À J-1, tout est évidemment bouclé autour du Staples Center. La statue de Kobe Bryant se situe sous une immense bâche/tente blanche, près de toutes les autres déjà érigées. pic.twitter.com/UQlxRO9gCH — Florian Benfaïd (@FlorianBenfaid) February 8, 2024

Un hommage logique pour une telle légende

« Ce n’est que justice », poursuit d’ailleurs LeBron James. « Il a passé deux décennies avec cette franchise, gagné plusieurs titres, a donné l’exemple de ce que signifie la poursuite de l’excellence. Son palmarès parle pour lui. Il a été une inspiration non seulement sur les parquets, mais aussi avec la collectivité et dans le monde du basket. C’est un beau moment pour lui et pour sa famille. »

« Il est capital pour moi. C’était un grand frère, un mentor », continue Anthony Davis. « J’ai pour ainsi dire commencé ma carrière avec lui aux Jeux olympiques 2012 à Londres. Il m’a pris sous son aile, m’a appris le basket, la vie. Ce sera un bon moment et il y aura beaucoup d’émotions pour moi, c’est certain. »

Comme LeBron James, D’Angelo Russell juge que c’est mérité pour le MVP 2008. « Pour la franchise et pour son héritage, c’est énorme. Et amplement mérité. C’est même pas assez je trouve : on devrait faire un jour pour Kobe, une semaine. Il mérite plus. C’est un début », déclare celui qui a joué une saison avec l’homme aux 81 points.

Austin Reaves a grandi en idolâtrant « KB24 ». Porter le maillot des Lakers le jour où sa statue est installée, c’est forcément et fortement symbolique. « Je voulais tout faire comme lui », confie-t-il. « C’est donc spécial de voir cette statue, quelque chose qui montre l’amour et la reconnaissance de ce qu’il a fait, de ce qu’il représentait. J’ai des amis qui viennent en ville rien que pour ça. »