Hospitalisé, Scot Pollard est dans l’attente d’une greffe de cœur

Ancien « role player » des Kings, au début des années 2000, puis des Pacers, Scot Pollard avait remporté le titre 2008 avec Boston, même s’il avait surtout été bloqué à l’infirmerie suite à une opération de la cheville.

Avec ses 4.4 points et 4.6 rebonds de moyenne en 11 saisons dans la Grande Ligue, et 506 matchs, l’intérieur n’était pas une star, mais sa bonne humeur, ses coupes de cheveux et ses blagues (pas toujours du meilleur goût…) en avaient fait un chouchou du public, partout où il passait.

Trois opérations, un pacemaker…

À la retraite depuis 2008, il s’était notamment essayé aux commentaires, pour les Kings/Monarchs et les Pacers, et avait également participé à l’émission « Survivor », le Koh Lanta américain, en 2016.

Il y a quelques années, sa femme Dawn avait dû se battre contre un cancer du sein. Aujourd’hui, c’est Scot Pollard qui est hospitalisé. Ce mardi, il a ainsi été admis en soins intensifs, à l’hôpital de l’université de Vanderbilt. En proie à de graves problèmes cardiaques, il est dans l’attente d’une greffe de coeur…

Depuis la mort de son père, lorsqu’il avait 16 ans, l’ancien basketteur sait qu’il est atteint d’une anomalie génétique qui perturbe son rythme cardiaque. Jusqu’en 2021, il n’avait pourtant pas vraiment eu de problèmes, mais un virus a complètement déréglé son coeur.

Depuis, Scot Pollard a subi trois interventions chirurgicales, visant à supprimer du tissu à l’origine des signaux générant son rythme cardiaque irrégulier. Un pacemaker lui a également été placé, mais cela ne suffit pas.

Dans l’attente d’un donneur

« J’ai l’impression de marcher en montée tout le temps » explique-t-il au téléphone à l’Associated Press. « Tous les docteurs sont d’accord pour dire que plus d’ablations ne va pas régler le problème, et que plus de médicaments ne va pas le régler non plus. J’ai besoin d’une transplantation cardiaque. »

À 48 ans, il attend donc un donneur compatible, ce qui est loin d’être évident car étant donné sa taille (2m11) et sa corpulence, il n’est pas évident de trouver un cœur adéquat.

Inscrit dans un maximum d’hôpitaux, afin de multiplier ses chances de trouver un donneur, Scot Pollard doit désormais attendre. Issu d’une « famille de géants », avec « trois frères plus grands » que lui, il savait que son coeur lui poserait des problèmes. Et désormais, il attend la mort d’un autre pour pouvoir continuer sa vie.

« Le fait est que cette personne finira par sauver la vie de quelqu’un d’autre », tente-t-il toutefois de philosopher. « Elle sera un héros. C’est ainsi que je vois les choses. Je comprends ce qui doit arriver pour que j’obtienne ce dont j’ai besoin. C’est donc un mélange d’émotions très difficile à gérer. »