Stephen Curry : « Notre défi est de sauver la saison »

Samedi soir, Stephen Curry a rejoint Kobe Bryant dans l’histoire. Face aux Hawks, le meneur des Warriors a planté 60 points, et seul Kobe et lui l’ont fait plusieurs fois à 35 ans et plus. Mais on doute que ça lui serve de lot de consolation, puisque Golden State s’est incliné après prolongation. C’est la quatrième fois de la saison que les Warriors perdent en prolongation…

« Steph a été incroyable. Quelle performance ! », souligne Steve Kerr. « Je me sens tellement mal pour lui et pour nos gars – parce qu’ils se défoncent. Nous nous sommes battus comme des dingues pendant tout le match. Mais, nous n’avons pas réussi à donner le petit coup de rein supplémentaire. »

Tout se joue sur une ou deux actions…

Finalement, cette rencontre résume bien la saison des Warriors avec un Stephen Curry qui évolue à son meilleur niveau au sein d’une formation qui a perdu son « mojo » dans les moments importants. On pense notamment à Klay Thompson qui finit la rencontre à 4 sur 19 aux tirs !

« C’est frustrant, évidemment, de ne pas repartir avec la victoire en sachant qu’une ou deux actions ici, une ou deux actions là auraient pu changer le cours des choses », regrette Stephen Curry. « Cela ne fait qu’ajouter à la frustration de notre saison. »

Une frustration qui ne fait qu’empirer puisque les Warriors sont 12e de la conférence Ouest, avec un bilan largement négatif. Cette nuit, Andrew Wiggins est sorti sur blessure. Jonathan Kuminga a pris une 6e faute sur un ballon qui traînait. Un vrai cauchemar mais il ne faut pas baisser les bras.

« On n’est pas capable de produire sur de longues périodes ce que l’on attend de nous » constate Stephen Curry. « On ne peut être que dans le présent et c’est le défi que nous avons à relever. Notre défi est de sauver la saison, et je suis toujours motivé. »