Ben Simmons s’amuse des sifflets du public des Sixers

Bonne nouvelle pour les Nets, et surtout le joueur, Ben Simmons est déjà de retour sur les terrains. Après une alerte au genou, après un contact face au Jazz, l’ancien meneur All-Star était en tenue pour défier son ancienne équipe, les Sixers. C’était à Philadelphie, et le public lui en veut toujours d’être parti après un bras de fer.

Pour preuve, il a été sifflé à son entrée en jeu, au milieu du premier quart-temps, et même à chaque fois qu’il a touché le ballon.

« Je trouve ça marrant… Je vois des adultes s’emporter et me crier dessus… » sourit Ben Simmons. « Ce n’est pas si grave. C’est du sport, et ça fait partie du jeu. C’est pour ça que j’aime bien ».

Il apprécie d’autant plus que ses Nets sont venus s’imposer à Philadelphie avec un Cam Thomas en feu, et Ben Simmons, certes muet au scoring, apporte 9 rebonds et 5 passes en 18 minutes. Il n’a d’ailleurs pas pris le moindre tir !

L’art de créer du jeu et de trouver des bons tirs pour ses coéquipiers

« C’est impeccable » juge Lonnie Walker. « La plupart du temps, les gens disent de la merde sur le fait qu’il ne marque pas, ou des choses comme ça. Mais c’est un basketteur, et il connaît très bien le jeu, et il le joue comme il faut. »

Pour Jacque Vaughn, la présence de Ben Simmons change beaucoup de choses des deux côtés du terrain. « En termes de drive-and-kick, c’est peut-être notre meilleure production de la saison » estime le coach des Nets, et il loue les qualités de Ben Simmons pour provoquer la défense, et trouver des coéquipiers démarqués.

Quant à cette blessure au genou, elle serait vraiment bénigne. « C’est tout sauf quelque chose qu’il va traîner… » assure Jacque Vaughn. « C’est quelque chose qui s’est produit en match (mercredi), et après deux jours de traitement, c’est passé. J’espère que ça continuera comme ça. »