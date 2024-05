La poisse continue de s’acharner sur le pauvre Ben Simmons

Pas de Ben Simmons pour la venue des Suns de Kevin Durant. Alors qu’il avait effectué un retour fracassant face au Jazz avec 10 points, 11 passes et 8 rebonds, le grand meneur australien est déjà de retour à l’infirmerie ! Cette fois, ce n’est pas à cause de son dos, mais de son genou gauche.

Après un choc genou contre genou avec Talen Horton-Tucker, son articulation a enflé, et il a dû passer une IRM. Bonne nouvelle, il n’y a aucune lésion, et c’est un simple coup. Mais c’est suffisant pour que le genou gonfle, et donc l’écarter du terrain.

« Il s’agit d’une petite inflammation » a confirmé son agent Bernard Lee sur Twitter. « Comme le match suivant est dans trois jours, les Nets ont estimé qu’il était plus prudent de le mettre au repos. Comme ça, il peut continuer de travailler pour revenir à une forme de 10/10 ».

Espoir et résilience

Des propos confirmés par Jacque Vaughn, qui assure que cette blessure n’est qu’une histoire de quelques jours. Même si ça ressemble beaucoup à de la méthode Coué.

« Si je demande à nos joueurs de garder espoir et de faire preuve de résilience, alors je dois en faire de même » explique Jacque Vaughn à propos de la situation. « Je crois fermement que Ben jouera régulièrement pour nous. Je dois continuer d’y croire. Vous avez vu l’impact qu’il a sur notre équipe quand il joue. C’était évident et clair comme de l’eau de roche. C’est pourquoi j’ai hâte qu’il surmonte cette inflammation et qu’il revienne sur le terrain avec nous ».

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 Total 332 33 56.0 13.9 58.9 1.8 6.0 7.8 7.4 2.9 1.6 3.2 0.7 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.