Le MVP de la nuit | Luka Doncic, plus Magic qu’Orlando

Après ses 73 points face aux Hawks, Luka Doncic enchaîne avec une nouvelle « masterclass » : 45 points, 15 passes et 9 rebonds face au Magic, dans une victoire (131-129) arrachée dans les dernières secondes. Ancien assistant des Mavericks, Jamalh Mosley avait sorti le plan de jeu idéal pour contrer son ancienne équipe, et à la pause, son Magic menait 77-61 ! A quatre points d’un record de franchise, tandis que le Slovène était rentré aux vestiaires après avoir inscrit un panier, après la sirène, depuis sa ligne de lancers-francs. Un signe pour la deuxième mi-temps à venir ?

À la mi-temps, Jason Kidd a poussé une grosse gueulante, et Doncic, épaulé de Tim Hardaway Jr. et Dereck Lively II, a fait le reste. « On a eu une très bonne discussion à la pause. Luka a fait du Luka. Et on a résolu nos problèmes » analyse simplement Kidd, tandis que Doncic ne regrette pas le coup de pression de son coach : « Il fallait qu’il le fasse. Il avait toutes les raisons de le faire, et je suis content qu’il l’ait fait ».

Duo de choc avec Tim Hardaway Jr.

Tandis que Dallas va stopper l’attaque du Magic par une zone, Luka Doncic va effectivement poser son empreinte et son emprise sur la rencontre, avec toujours cette maitrise du tempo, et cette capacité à aimanter les défenseurs. Dans un très grand soir, Tim Hardaway Jr. s’est régalé du « drive-and-kick » de son maître à jouer.

« Quand Luka est chaud, je sais que les équipes vont essayer de le prendre à deux. Ce n’est pas un secret » reconnaît THJ, auteur de 36 points. « On a retenu la leçon des deux derniers matches. Quand un shoot est ouvert, il faut le prendre. Quand il y a un intervalle devant soi, il faut le prendre. Il faut juste être agressif. »

Pour Luka Doncic, la tâche devient très compliquée pour les adversaires lorsque Tim Hardaway Jr. est aussi adroit. « Il ne force rien, il est agressif et il prend des tirs… C’est difficile de défendre sur nous quand il prend feu. On s’est juste tourné vers lui, et on l’a laissé mettre ses tirs. »

Luka Doncic joue beaucoup trop…

Le duo Doncic-Hardaway va faire encore plus mal dans le dernier quart-temps. À eux deux, ils vont inscrire 27 des 35 points de leur formation dans une fin de match marquée par dix changements de leaders !

À l’arrivée, Dallas s’impose in extremis, et toujours sans Kyrie Irving, Luka Doncic est cramé après un troisième match à 43 minutes et plus. « C’est dur… Trois matches en quatre jours… Il faut que je rentre à la maison » soupire-t-il, alors qu’il n’est pas sorti de toute la deuxième mi-temps.