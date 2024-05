Les Suns sérieusement bousculés par le Magic

Il restait encore neuf minutes à jouer mais le Kia Center vibrait déjà très fort. Jonathan Isaac venait de rendre fou Kevin Durant, au niveau de la ligne médiane, sur une simple remontée de balle. Après ce ballon perdu des Suns, Bradley Beal s’écrasait devant Anthony Black sur une tentative près du cercle beaucoup trop naïve. Il ne manquait plus que Moe Wagner réussisse son dunk en transition pour que l’antre du Magic explose.

Une séquence symbole de la bataille physique au cours de laquelle les Suns ont été bousculés. « On n’a pas su gérer leur dimension physique », convient d’ailleurs Frank Vogel. À sept minutes de la fin (94-92), après un nouveau ballon perdu sur une transmission mal assurée (en raison de la pression défensive) par Bradley Beal vers Kevin Durant, Devin Booker partait à son tour à l’aventure : il n’a pas franchi le rempart Jonathan Isaac.

Celui-ci l’a contré avec ses deux bras en opposition, avant d’en faire autant devant Udoka Azubuike qui avait récupéré le cuir pour tenter de dunk. « Ils ont joué physique tout au long du match. Après le départ qu’on a fait, ils sont revenus à un jeu très physique en espérant que les arbitres ne puissent pas tout siffler », estime le meneur des Suns, auteur de 44 points (17/26 aux tirs et 9/11 aux lancers-francs).

Après avoir été rejeté par Jonathan Isaac, il obtiendra un passage sur la ligne après un contre encore plus physique de l’intérieur adverse, finalement sanctionné. « Ils sont clairement plus grands que nous à beaucoup de postes. Les arbitres les ont laissés jouer un basket physique et pressant. On n’a pas su gérer ça », poursuit Frank Vogel dont l’équipe avait signé un premier quart-temps de haute facture (26-37).

Des problèmes récurrents chez les Suns

Mais les quatrièmes quart-temps sont décidément un souci récurrent chez les joueurs de l’Arizona. Selon Devin Booker, ils peinent encore à prendre soin du ballon et continuer à jouer en rythme. « Ce sont les mêmes problèmes qu’on a à chaque quatrième quart-temps », constate le meneur, pris en tenaille par les frères Wagner dans le corner à cinq minutes de la fin pour un nouveau ballon perdu. Si bien qu’il finira avec le « headband » de travers…

Frank Vogel parle d’une dernière période « frustrante ». Son équipe a été contenue à 13 points inscrits, à 5/18 aux tirs, avec 7 ballons perdus. La taille des Paolo Banchero, Franz Wagner, Moritz Wagner ou Jonathan Isaac a clairement pesé dans la balance. « Peu d’équipes sont construites ainsi. C’est une équipe massive. On peut les attaquer si on le fait de la bonne manière. On ne l’a pas fait assez bien et on n’a pas assez bien géré leur pression ce soir », regrette le coach des Suns.

Dans le camp d’en face, Jamahl Mosley parle logiquement d’un quatrième quart-temps « d’élite », boosté notamment par la présence d’un Jonathan Isaac « gigantesque » selon son coach.

« Je ne pense pas qu’une équipe leur a fait vivre ça cette année », formule l’intérieur. Son coach termine : « J’ai trouvé que c’était très physique. Le positif là-dedans est que nos gars l’ont intégré. Il faut que cela corresponde à ce que nous sommes. On doit être physique et défendre de la bonne façon. »