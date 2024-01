Ricky Rubio reprend l’entraînement avec le FC Barcelone

Début janvier, Ricky Rubio était libéré de son contrat par les Cavaliers. Après avoir fait une pause dans sa carrière pour prendre soin de sa santé mentale, le meneur espagnol annonçait que sa « carrière NBA est terminée ».

Mais, à 33 ans, cela ne veut pas forcément dire que sa carrière dans le basket est finie. Sur X/Twitter, Ricky Rubio vient ainsi d’annoncer qu’il reprend le chemin des gymnases !

« Je voulais vous faire savoir que le moment est venu d’entrer dans la dernière phase de ma guérison. J’y pense depuis quelques semaines et, après avoir travaillé sur mon corps et mon esprit, j’ai l’envie et la force de voir comment je réagis avec un ballon dans les mains. La prochaine étape a été de demander au FC Barcelone si je pouvais, sans aucun engagement et sans interrompre leur saison, m’entraîner avec eux » explique-t-il ainsi. « Je vous remercie d’avance pour votre aide et votre compréhension de ma situation. Enfin, je voudrais remercier toutes les personnes qui m’ont aidé tout au long de ce processus, ainsi que pour le respect de ma vie privée. »

Pour l’instant, il n’est donc pas (encore) question d’un retour dans le championnat d’Espagne ou en Euroleague pour le MVP de la Coupe du monde 2019, mais ce retour à l’entraînement au sein du club dans lequel il évoluait avant son arrivée en NBA, de 2009 à 2011, semble être un pas dans cette direction.