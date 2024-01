Evan Mobley de retour dès ce soir ?

Récupération express pour Evan Mobley, dont le retour est attendu dès ce lundi soir face aux Clippers, selon nos confrères de Cleveland.com. Il est en tout cas listé en « game time decision » pour cette affiche contre l’équipe la plus chaude de la ligue (22 victoires et 4 défaites depuis deux mois).

Initialement, l’intérieur des Cavaliers devait rater six à huit semaines à cause de son arthroscopie du genou gauche et il est donc plus que dans les temps par rapport à son planning de reprise, puisqu’il a raté tout juste six semaines.

À son retour, JB Bickerstaff envisage toutefois de limiter son temps de jeu à une vingtaine de minutes, avant de les augmenter progressivement.

Cleveland a bien négocié son absence

De bon augure pour Cleveland, qui compose déjà avec les absences de Darius Garland et Ty Jerome, ainsi que la suspension de Tristan Thompson. Sans Evan Mobley (16.0 points, 10.5 rebonds, 2.9 passes, 1.7 contre), la franchise de l’Ohio a remporté 15 de ses 22 rencontres, grâce notamment à un Jarrett Allen omniprésent dans la raquette.

Retenu dans la « All-Defensive First Team » en 2022/23, l’ailier-fort de 22 ans n’est maintenant plus éligible pour les récompenses individuelles de fin de saison car il a manqué trop de matchs.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.9 1.5 16.2 2023-24 CLE 21 34 57.3 20.0 76.9 2.7 7.8 10.5 2.9 2.9 0.8 2.3 1.7 16.0 Total 169 34 53.8 23.0 68.0 2.3 6.6 8.9 2.7 2.5 0.8 1.9 1.6 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.