Le MVP de la nuit | Giannis Antetokounmpo au triple galop

Après une fessée à Cleveland et deux victoires à l’arrachée face aux Pistons, les Bucks ont donc retrouvé leur allant et leur basket cette nuit en s’imposant 126-116 face aux Cavaliers. Une victoire plus que probante puisque les coéquipiers de Donovan Mitchell restaient sur huit victoires de rang avec un écart moyen de 22.5 points par match. Un succès acquis avec Joe Prunty sur le banc, et un Giannis Antetokounmpo plus leader que jamais.

Si en début de saison, le « Greek Freak » avait annoncé qu’il laissait les clés de l’attaque à Damian Lillard, force est de constater que c’est lui qui incarne le mieux la force de frappe de Milwaukee par ses rebonds, ses courses et son agressivité générale.

Cette nuit, Giannis Antetokounmpo compile 35 points, 18 rebonds et 10 passes dans la victoire face aux Cavaliers. C’est son 3e triple-double en quatre matches, et il s’en est fallu de peu qu’il réalise le quatre à la suite puisqu’il avait cumulé 31 points, 10 rebonds et 9 passes, samedi face aux Pistons.

Un cap à suivre

Mais le plus important, c’est la victoire et c’est presque une forme d’hommage à Adrian Griffin.

« Pour un entraîneur comme Griff’, dès le premier jour, tout était axé sur la cohésion », souligne Giannis Antetokounmpo. « Il a toujours mené ce groupe dans la direction que nous avions définie au début de l’année. Même s’il n’est plus là, nous restons des êtres humains. Cela fait mal à tout le monde. Mais nous devons continuer à aller de l’avant. Nous avons un objectif en tête, celui d’être la meilleure équipe possible ».

Pour Giannis, c’est un 7e triple-double cette saison, et il égale déjà son record sur une saison alors qu’il reste une quarantaine de matches à jouer. Mais en virant Adrian Griffin, la direction a envoyé un message et son leader l’a bien compris.

« La franchise nourrit de très grandes ambitions, de la part des propriétaires, de la direction, mais aussi de nous-mêmes » poursuit le Grec. « La NBA est un business… Je me suis déjà retrouvé dans cette situation. Je sais comment ça fonctionne, et je dois aller de l’avant. Ce soir, c’était Joe Prunty notre coach, et on a réalisé un très bon match face à une très bonne équipe qui nous avait battus de 40 points. Demain, Joe Prunty sera encore le coach, on regardera la vidéo et on le laissera nous guider vers le cap défini en début de saison. »

Puis viendra le temps de la découverte de Doc Rivers…

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 Total 792 33 54.5 28.6 70.2 1.8 7.9 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.