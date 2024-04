Evan Fournier inclus dans un trade de Quentin Grimes ?

Ces derniers jours, on a appris que les Knicks étaient prêts à se séparer de Quentin Grimes. Et visiblement, d’après les informations de SNY, ils n’auront aucun mal à trouver des équipes intéressées par leur arrière. Nos confrères annoncent en effet que les Hawks, les Grizzlies, le Jazz et les Rockets font partie des équipes qui gardent un œil sur Quentin Grimes. Le New York Post ajoute de son côté l’intérêt des Mavericks.

L’arrière a perdu sa place de titulaire et des minutes face à la concurrence de Donte DiVincenzo. De plus, comme il est éligible à une prolongation cet été, et que la franchise de New York aura sans doute d’autres priorités, avec OG Anunoby ou Isaiah Hartenstein, un départ n’est pas improbable.

Evan Fournier a joué cette nuit…

Sauf que, comme les Knicks veulent renforcer leur banc, trouver un joueur capable d’apporter une plus-value en échange de Quentin Grimes, avec le même salaire (2.3 millions), paraît compliqué. C’est pourquoi ajouter Evan Fournier, avec ses 19 millions de dollars, dans l’échange serait une bonne solution.

C’est peut-être un signe que ça pourrait bouger à New York et pour Quentin Grimes d’ici le 8 février et la date limite des transferts : le Français, bloqué sur le banc depuis le début de saison, a joué quelques minutes jeudi soir contre Washington. Et il a même eu droit à une belle ovation du Madison Square Garden…

Par ailleurs, Marc Stein rapporte que les Knicks ont des vues sur Jordan Clarkson (Jazz), Bruce Brown (Raptors) ou encore Alec Burks (Pistons) et Terry Rozier (Hornets). Autant de pistes qui pourraient permettre à Evan Fournier de trouver un point de chute.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.6 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 Total 168 23 42.8 37.1 77.2 0.5 2.0 2.5 1.6 1.9 0.7 0.7 0.3 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.