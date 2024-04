Gregg Popovich ironise sur le forfait de Derrick White

Arrivé en février 2022 aux Celtics, Derrick White n’avait jamais manqué un match pour blessure sous ses nouvelles couleurs. Si en novembre, l’ancien arrière des Spurs avait raté trois rencontres, c’était pour rester auprès de son épouse après la naissance de leur deuxième enfant. Cette fois, pour la venue justement des Spurs, Derrick White n’était pas en tenue. La faute à une petite entorse.

« Il a peur de nous ! » l’a chambré Gregg Popovich avant la rencontre. « Il ne joue pas ce soir. Il va rester assis. J’avais prévu des trucs pour lui. On allait le détruire, et il a choisi de rester assis. »

Un exemple de réussite par le travail

Il y a trois semaines, ce même Gregg Popovich avait partagé sa fierté de voir Derrick White s’épanouir aux Celtics, au point même de faire partie des joueurs qui pourraient connaître leur première sélection All-Star dans un mois.

« Je suis tellement content pour lui. J’adore ce gamin » a poursuivi, plus sérieux, le coach de San Antonio. « On est toujours en contact, et c’est l’un des meilleurs exemples de réussite par le travail. Il s’est donné à fond. Il a accumulé du temps de jeu et a gagné en confiance au fil des années, et cela ne s’est jamais arrêté. Il s’est amélioré chaque année, que ce soit au niveau du tir ou de la compréhension du pick-and-roll. Il a juste explosé ! »

À San Antonio, ses anciens coéquipiers le prennent effectivement comme un exemple. « Il nous rend fiers » assure Keldon Johnson. « C’est quelqu’un que j’observais quand j’étais plus jeune. On adore le voir s’épanouir. »

Pour Derrick White, cette réussite est née de la confiance de ses entraîneurs, du lycée à la NBA. Et il remercie encore Gregg Popovich. « Cela a sans doute pris beaucoup plus de temps que ce qu’on entend, mais le fait que Pop’ ait toujours cru en moi et qu’il m’ait toujours soutenu a été déterminant », conclut le meneur/arrière. « Maintenant, je sais que j’ai ma place dans ce championnat et que je sais ce que je peux y faire ».