Sélectionnés au deuxième tour, Josh Richardson et Thomas Bryant plébiscitent le nouveau format de la Draft

Adam Silver a cité Nikola Jokic et Draymond Green comme exemples de joueurs sélectionnés au deuxième tour de leur Draft pour justifier le choix de consacrer une soirée supplémentaire aux joueurs choisis de la 31e à la 60e place. La liste des futurs grands joueurs passés au travers des radars des scouts de la ligue au fil des années est effectivement nombreuse et le deuxième tour mérite donc qu’on s’y intéresse un peu plus.

C’est également le sens du message transmis par Josh Richardson et Thomas Bryant, respectivement draftés en 40e position en 2015 et en 45e choix en 2017, qui ont approuvé la nouvelle mesure prise pour la prochaine Draft. Pour les deux joueurs du Heat, ce grand moment n’avait pas eu le retentissement espéré. Surtout pour Josh Richardson, qui a vécu la même mésaventure que Nikola Jokic…

« Il y avait une coupure pub lorsque j’ai été choisi. J’ai vu mon nom défiler en bas de l’écran. Voilà comment ça s’est passé pour moi », s’est-il remémoré, tandis que son coéquipier s’est également rappelé d’un souvenir très bref. « Mon choix n’a pas été dévoilé pendant la publicité. Mais je n’ai vu mon nom que pendant une petite seconde », a pour sa part ajouté Thomas Bryant.

D’autres enjeux à mettre en avant

En plus de permettre aux 30 équipes d’avoir davantage de temps pour monter de potentiels échanges, les joueurs sélectionnés au deuxième tour bénéficieront désormais d’un peu plus d’attention. Il y a neuf ans, Richardson n’avait pas fait le déplacement pour l’occasion, et avait regardé la cérémonie depuis l’Oklahoma. Le nouveau format pourrait également inciter plus de monde à faire le déplacement.

« Je pense que ce serait formidable. Juste pour donner un peu plus de poids à leur choix, pour que ce soit un peu plus un spectacle. Peut-être qu’ils seront plus nombreux à se rendre à New York, et à se rendre dans la « Green Room », s’ils ont leur propre journée », a-t-il ajouté.

Même son de cloche pour Thomas Bryant, ravi de voir les joueurs du deuxième tour être davantage mis en avant. De quoi relancer aussi la course aux futurs « steals ».

« Je crois que ce serait une bonne chose. Qu’ils aient leur propre jour de sélection, juste pour qu’ils puissent profiter un peu plus de ce moment », a-t-il poursuivi. « Et on ne sait jamais ce qui peut se passer lors du deuxième tour. Tu peux toujours trouver un diamant brut, et garder ce souvenir dont tu te rappelleras toujours ».