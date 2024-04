Coupé par les Wizards, Ryan Rollins est accusé de multiples vols à l’étalage

Arrivé à Washington dans les valises de Jordan Poole, Ryan Rollins n’était pas vraiment dans la rotation de Wes Unseld Jr, mais son contrat pour cette saison était pleinement garanti, à hauteur de 1.7 millions de dollars, et il lui garantissait également 600 000 dollars pour l’an prochain.

Du coup, voir les Wizards le couper, purement et simplement, semblait vraiment étonnant…

Grâce à The Athletic, on comprend désormais mieux cette décision puisque l’ancien Warrior doit passer devant un juge pour de multiples vols à l’étalage. L’arrière de 21 ans s’est ainsi fait attraper sept fois, du 9 septembre au 9 novembre, pour avoir volé de la nourriture, du gel douche ou encore des bougies dans un magasin Target.

Il a ainsi été inculpé sept fois pour « menu larcin », les articles présumés volés lors de chaque incident étaient d’une valeur inférieure à 1 000 dollars. Il doit ainsi être entendu par la justice en février.

« Nous n’avons appris que récemment les accusations portées contre Ryan », assure Michael Winger, président de Monumental Basketball, qui gère désormais le club. « Nous ne pouvons pas faire de commentaires sur cette affaire, ni sur nos choix quant à nos décisions en matière d’effectif … Nous prenons notre rôle très au sérieux en tant que citoyens du DMV (du district de Washington), comme représentants de nos fans et d’une équipe dont notre communauté peut être fière. Il s’agit d’attentes, pas d’aspirations. Nous sommes impatients d’aller de l’avant avec notre équipe telle qu’elle est constituée et de chercher l’excellence sur le terrain et en dehors. »