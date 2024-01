Emmanuel Macron salue le partenariat entre la NBA et le basket français

Alors que la France ne cesse d’envoyer de jeunes talents en NBA, la ligue nord-américaine a décidé de renforcer ses partenariats avec les différentes instances du sport français. À commencer par « un nouveau programme de développement des joueurs » afin de former les futurs talents d’élite en LNB. La NBA, la Fédération Française de Basketball (FFBB) et la Betclic Elite en dévoileront les grandes lignes dans les mois à venir.

Autre initiative : le lancement, en partenariat avec l’UNSS d’une nouvelle ligue Jr. NBA. Ce sera à partir de vendredi, à Paris pour 450 jeunes âgés de 13 ans et provenant d’au moins 30 écoles de la ville. La ligue débutera par une Draft auquel participeront l’ancienne internationale Diandra Tchatchouang et Ian Mahinmi. Au printemps, la NBA et la FFBB lanceront également une nouvelle ligue Jr. NBA 3×3 à Marseille pour 450 jeunes âgés de 13 ans et provenant d’au moins 30 écoles de la ville.

La NBA et la France, une idylle qui se développe

« Je suis fier que la NBA ait choisi la France pour ce partenariat unique, innovant et vertueux », a réagi le président de la République française, Emmanuel Macron, à propos de cet accord avec la NBA. « C’est une excellente nouvelle pour tous les fans de basket en France, et un véritable coup de pouce pour nos meilleurs jeunes joueurs ainsi que pour tous nos clubs et ligues de basket professionnel ».

Même satisfaction chez Adam Silver, le grand patron de la NBA. « Nous sommes heureux d’étendre nos efforts en cours avec le président Emmanuel Macron et la communauté du basketball français pour développer les programmes de développement du basketball chez les jeunes avant la très attendue compétition Olympique de basketball cet été. Il y a un élan incroyable autour du basketball et de la NBA en France, et grâce à ces efforts, nous espérons inspirer la prochaine génération de joueurs et de fans français. »