Ian Mahinmi prend sa retraite

C’est une décision prise depuis quelques mois de son propre aveu. C’est sur le plateau de NBA Extra, chez nos confrères de BeIN Sports, que Ian Mahinmi (34 ans) a déclaré prendre officiellement sa retraite.

L’intérieur français n’avait pas joué cette saison, après la fin de son aventure avec Washington en 2020, dans la « bulle ». Il avait alors rendu la deuxième meilleure copie de sa carrière avec 7.4 points de moyenne et joué son dernier match sur les parquets NBA le 28 février 2020.

Joueur de devoir en sortie de banc, formé au Havre et à Pau-Orthez, Mahinmi a commencé sa carrière à San Antonio en 2007, où une blessure à la cheville a plombé l’intégralité de sa deuxième année en 2008/2009. Très peu utilisé encore l’année suivante, le Normand d’origine béninoise change d’équipe en 2010 et rejoint Dallas où il a davantage de temps de jeu.

Champion NBA 2011

Dès sa première saison chez les Mavericks, avec son compatriote Rodrigue Beaubois, il remporte le titre contre le Heat. Il aura foulé le parquet des Finals pendant 27 minutes au total.

Après ces deux nouvelles saisons dans le Texas, il ira pendant quatre ans à Indiana, pour retrouver LeBron James et Miami en finale de conférence avec Paul George en 2013 et 2014. Ensuite, en 2015/2016, toujours avec les Pacers, il est titulaire et réalise sa meilleure année sur le plan individuel avec 9.3 points et 7.1 rebonds de moyenne.

Grâce à ses prestations et à l’explosion du « salary cap », l’intérieur signe dans la foulée un gros contrat avec les Wizards (64 millions de dollars sur quatre ans). Le Français retrouve un rôle de remplaçant, qui joue sa quinzaine de minutes par match. Il termine ainsi sa carrière après 13 saisons, 618 rencontres jouées et 67 en playoffs pour des moyennes de 5.2 points et 4.4 rebonds par match.

« Je veux redonner aux gens »

Désormais, son avenir se situe du côté de NBA Africa puisqu’il a également annoncé, en marge de sa retraite, qu’il faisait partie d’un groupe d’investisseurs africains qui en possèdent autour de 10 %. Sans oublier ses camps, avec toujours la volonté de rendre ce qu’on lui a apporté. Voici ce qu’il nous déclarait il y a deux ans.

« Je pense que c’est plus large que le simple fait de jouer au basket. Là, on touche des jeunes qui potentiellement peuvent s’en souvenir toute leur vie. Pour moi c’est hyper important. Tu peux oublier la défaite, tu peux oublier le fait de ne pas être entré sur le parquet… Si je donne du plaisir aux gens alors je suis très heureux. Je veux redonner aux gens. Moi aussi, jeune, j’avais des rêves. Pouvoir avoir un impact sur les jeunes c’est comme on dit ici un « blessing ». J’ai la possibilité de pouvoir aider, d’avoir un impact sur la jeunesse et je le fais avec grand plaisir. »