Kyrie Irving soulagé d’en avoir fini avec sa blessure

« 45 (minutes). C’est mieux que 48. » Jason Kidd préfère ironiser lorsqu’il est question de la gestion du temps de jeu de Luka Doncic. Cette nuit dans l’Utah, il a pu reposer sa superstar dès le premier quart-temps, alors qu’il est fréquent que le Slovène le dispute dans son intégralité.

Il a pu récupérer des minutes sur le banc en raison du retour de son premier lieutenant, Kyrie Irving, qui l’a remplacé à deux minutes de la fin de cette première période justement. Après douze rencontres manquées, en raison d’une blessure du talon, l’arrière des Mavs a effectué son retour.

Irving revient, Exum sort…

« Ça aide d’avoir Kai et les autres de retour, de sorte qu’on puisse envisager la rotation de Luka au début de la saison. On en parlera et on verra où cela nous mènera », poursuit plus sérieusement le coach texan, dont l’équipe a été découpée par le Jazz (-37 !).

Le revenant n’a pas pesé bien lourd dans cette lourde défaite concédée. Il a signé un retour sans éclat, terminé avec 14 points (6/14 aux tirs, dont quelques finitions au cercle manquées main gauche), 9 rebonds et 4 passes. « Kai a été bon, pour se remettre dans le bain. Parfois, il y a une forme de déception naturelle lorsqu’un joueur revient de blessure. J’ai pensé que le groupe allait compter sur Kai pour nous porter », commente Jason Kidd.

« Il joue depuis je ne sais combien d’années maintenant. Il a manqué 12 matches, mais je pense qu’il s’adaptera bien. Il nous a observés à chaque entraînement, il sait donc ce qu’on fait et comment s’intégrer », prédit Dante Exum qui a profité de l’absence de Kyrie Irving pour signer sans doute sa meilleure séquence en carrière en NBA. Mais touché… au talon cette nuit face à son ancienne équipe, il a dû quitter sa formation prématurément.

Une blessure pas grave mais gênante

Malgré ce retour difficile sur le plan collectif, le champion NBA avec les Cavs, qui confie avoir été nerveux, voit le positif : cette blessure est derrière lui.

« C’est la première fois de ma carrière que j’ai ce type de blessure, c’était unique, je n’étais pas sûr de la durée de mon indisponibilité. Il n’y a pas eu de dommages structurels, mais c’était douloureux. […] Tu réalises que la blessure est beaucoup plus importante quand tu ne peux pas mettre ton autre chaussure. »

Ayant maintenant retrouvé chaussures à ses pieds, Kyrie Irving peut reprendre sa marche en avant. Sans lui sur ces douze rencontres, les Texans ont affiché un bilan équilibré à 6 victoires pour 6 défaites.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 55 35 49.3 41.1 91.0 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.4 Total 726 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.