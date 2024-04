Les Lakers vont enfin pouvoir dormir à la maison

La NBA n’a pas été sympa avec les Lakers puisque LeBron James et ses coéquipiers ont terminé 2023 sur un « back-to-back » à l’extérieur, du côté de Minneapolis puis de la Nouvelle-Orléans. Il suffit de jeter un oeil à une carte des Etats-Unis pour comprendre qu’il est compliqué de proposer un « back-to-back » plus éloigné, et sans surprise, les vainqueurs du tournoi NBA n’ont pas pesé lourd face aux Pelicans.

D’autant qu’ils ont perdu Rui Hachimura en cours de route… Mais la bonne nouvelle, c’est que ce parcours du combattant entamé en novembre avec cette épopée victorieuse à Las Vegas est terminé ! En janvier, les Lakers vont disputer 11 de leurs 12 prochains matches à Los Angeles !

« Jusqu’à présent, nous sommes une très bonne équipe à domicile et nous devons maintenant en profiter », prévient Anthony Davis. « Nous dormons dans nos propres lits, nous n’avons pas à nous soucier des déplacements. On s’appuie sur nos propres ressources. On va pouvoir s’entraîner et laisser les gars se refaire une santé. C’est pour cette raison qu’il sera important pour nous de transformer cette série de matches à domicile en une grande série. Nous devons en profiter. »

Ne pas prendre trop de retard…

Alors que les Lakers viennent de jouer 14 de leurs 19 derniers matches à l’extérieur, certains sont sur les rotules. Darvin Ham ne cesse de bricoler, et la blessure de Rui Hachimura va l’obliger à modifier, à nouveau, son cinq.

« Depuis le tournoi NBA, nous avons eu des difficultés », répète Austin Reaves. « La santé, les blessures, la maladie… Nous n’avons pas eu de chance. Mais au final, c’est pareil pour tout le monde. Nous devons nous regarder dans le miroir et voir ce que nous pouvons faire pour nous améliorer et ce que je peux faire pour m’améliorer. On doit juste s’améliorer ».

Même sentiment chez LeBron James, qui a joué les deux rencontres malgré des symptômes grippaux.

« Nous devons trouver des solutions et nous améliorer, c’est certain. Nous ne sommes pas une équipe qui aime prendre du retard, et nous avons souvent été dans cette position cette année » rappelle-t-il. « Le vol de la nuit dernière n’a pas aidé, évidemment. Nous ne sommes arrivés à l’hôtel qu’à 3h45 du matin. C’était donc une journée difficile pour essayer de se remobiliser et de se préparer pour le match. »