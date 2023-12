Du soulagement, de la joie et presque des larmes à Detroit

Plusieurs fois, ils y ont cru ces dernières semaines, avec des défaites rageantes, et finalement, les Pistons auront attendu le 30 décembre pour mettre fin à cette série historique de 28 revers d’affilée. Ce fut compliqué, avec un succès de deux petits points face aux Raptors (129-127), mais l’essentiel est de retrouver cette sensation de victoire. Une première depuis le 28 octobre !

« C’est une sensation si formidable… » sourit Cade Cunningham. « Nous avons continué à nous battre. C’était une série si longue et difficile… Toutes ces défaites… Mais je suis heureux de faire partie d’un groupe qui ne baisse pas les bras. »

Monty Williams en a eu les larmes aux yeux

Pour épauler un grand Cunningham, il fallait un non moins grand Jalen Duren (18 points, 17 rebonds). Longtemps blessé, le jeune pivot des Pistons n’a vécu qu’une partie du calvaire de ses coéquipiers, et depuis son retour, il y a du mieux. « Je suis tellement heureux de gagner celle-ci… On se donne à fond depuis deux mois pour gagner un match, et on a traversé tellement d’obstacles… »

Passé d’une finale NBA à la pire série de l’histoire en deux ans, Monty Williams raconte l’ambiance dans le vestiaire. « J’ai été dans une tonne de vestiaires dans ma carrière, mais c’est une première pour moi de ressentir ce type de soulagement. C’est comme si on remerciait Dieu… Les gars hurlaient, et j’en avais les larmes aux yeux. Je suis tellement heureux pour nos gars, et tous ceux dans le vestiaire. Parfois, il suffit d’une victoire comme celle-là pour que les choses démarrent. »

Le petit mot du proprio’

Même le propriétaire, Tom Gores y est allé de son communiqué ! « Je suis fier de la façon avec laquelle nos gars ont continué à se battre dans l’adversité » écrit-il. « Je sais que cela a été difficile, mais ils ont gardé la tête haute et ont fait preuve d’un vrai caractère. La série est terminée, mais le travail continue ».

Pour Monty Williams, il ne fait aucun doute que ses joueurs sont prêts à enchaîner.

« Même si certains pensaient que mes gars acceptaient de perdre, ils sont venus tous les jours avec une super mentalité. Ils voulaient des réponses et ils sont venus avec l’envie d’apprendre et de s’améliorer. Nous entrions rarement dans la salle avec un mauvais état d’esprit. Nous étions toujours heureux, car nous savions que si nous nous mettions ensemble, nous pourrions gagner non pas un match, mais plusieurs victoires. J’ai beaucoup de respect pour nos joueurs. Je suis très heureux que nous ayons enfin gagné. C’est tellement difficile de gagner en NBA. »