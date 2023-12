Les Bulls donnent des nouvelles de Lonzo Ball

Le dernier match de Lonzo Ball remonte au 14 janvier 2022. On s’approche donc tout doucement des deux ans loin des parquets pour le meneur de jeu des Bulls. On le sait, il a subi trois opérations du genou gauche en 14 mois. Avec une dernière inédite en NBA, en mars dernier : une greffe de cartilage.

Ce qui explique son forfait pour cette saison 2023/24. Mais où en est-il sur le plan physique ? « La douleur qui expliquait ses rechutes a été éliminée », explique Billy Donovan pour ESPN.

Ainsi, Lonzo Ball pourrait franchir un cap important le mois prochain. « On espère qu’il pourra commencer à courir en janvier, c’est le plus important », annonce son coach.

Un état d’esprit intact

Jusqu’à maintenant, l’ancien des Lakers pouvait seulement prendre quelques tirs et faire des exercices de mobilité et de musculation.

« Il a très bien géré les différentes étapes proposées », poursuit Billy Donovan. « Je lui reconnais beaucoup de mérite. Son état d’esprit n’a pas changé du tout. C’est vraiment remarquable. Je sais qu’il a envie de jouer puisqu’il est éloigné des terrains depuis deux ans. J’apprécie son attitude et son optimisme car, quand on vit ce qu’il a traversé, c’est très facile de s’asseoir dans un coin et de commencer à douter, à se poser des questions. »

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.3 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.2 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.8 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 Total 252 33 40.0 36.4 57.8 1.0 4.7 5.7 6.2 2.2 1.6 2.5 0.6 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.