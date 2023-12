Difficile de faire plus prestigieux que la cuvée 2023 du Hall of Fame puisque cette année sont entrés dans le panthéon Tony Parker, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Pau Gasol et Gregg Popovich.

Il y a tout de même de jolis noms qui sont désormais éligibles pour les accompagner en 2024. On peut noter ceux de Vince Carter, Shawn Marion, Chauncey Billups, Bill Laimbeer, Tom Chambers ou encore Michael Cooper et Terry Cummings.

L’équipe américaine des Jeux olympiques de Pékin en 2008, la fameuse « Redeem Team », est également dans cette liste. Elle pourrait ainsi rejoindre celle de 1992 à Barcelone, la légendaire « Dream Team », et celle de 1960 à Rome, avec Jerry West et Oscar Robertson, déjà honorées par le Hall of Fame.

Des grands noms du basket européen

En continuant d’explorer la liste, on tombe sur le nom de Joey Crawford, l’arbitre colérique des années 2000 et sur celui de David Blatt, l’ancien coach des Cavaliers, vainqueur de l’Eurobasket en 2007 et de l’Euroligue en 2014.

Ce dernier est accompagné d’un autre illustre technicien européen, Ettore Messina, et les deux font partie d’une section « internationale » fournie en grands noms. La preuve : Andrei Kirilenko, Jorge Garbajosa, Fabricio Oberto, Juan Carlos Navarro, Andres Nocioni.

Cette première liste sera affinée lors du All-Star week-end, le 16 février, avec l’annonce des finalistes. Pour connaître le choix final (et si secret) du comité et les nouveaux entrants, il faudra patienter jusqu’au 6 avril, pendant le Final Four de la NCAA.