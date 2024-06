Diminués, les Cavaliers cherchent des réponses collectives

Le week-end avait démarré sur une sale note pour les Cavaliers. Coup sur coup, ils ont appris vendredi l’absence pour plusieurs semaines de Darius Garland et Evan Mobley, soit deux de leurs quatre joueurs majeurs.

Le lendemain, ces mêmes Cavs ont cependant livré une prestation aboutie collectivement, afin de prendre la mesure des Hawks, devant leur public.

« Je savais que notre équipe pouvait le faire, car nous avons la mentalité où les joueurs suivants de la rotation prennent le relais » se réjouissait Jarrett Allen, justement auteur de sa meilleure sortie de la saison contre Atlanta (25 points et 14 rebonds).

Donovan Mitchell, nouveau dépositaire du jeu

Outre Jarrett Allen, Donovan Mitchell s’est aussi distingué ce samedi, établissant son record de passes décisives (13, pour aller avec ses 22 points), et le duo que « Spida » forme avec « The Fro » aura son importance pour Cleveland, dans les semaines à venir.

« Certains soirs, [mon rôle] consistera à scorer davantage. Certains soirs, il consistera à être plus présent au rebond. Certains soirs, il consistera à délivrer davantage de passes décisives » détaillait le quadruple All-Star. « Cela m’en demandera beaucoup mais, heureusement, j’ai des coéquipiers qui me facilitent la tâche, donc je ne le ressens pas de cette manière. »

« C’était différent avec Donovan à la mène » jugeait Jarrett Allen, mis sur orbite à plusieurs reprises par son meneur/arrière. « Il nous a assurément facilité le jeu et je pense qu’il en était fier. »

« Donovan a impliqué ses coéquipiers dès le départ et nous allons avoir besoin de ça » appréciait de son côté J.B. Bickerstaff, le coach de l’équipe. « Il va aussi devoir choisir ses positions de shoot, mais c’est un scoreur d’élite pour une bonne raison. »

Une épreuve pour le collectif des Cavs

En clair, le message d’avant-match de l’entraîneur des Cavaliers semble être passé auprès de son groupe, qui a démarré très fort contre les Hawks, avant de bien gérer son avance jusqu’à la fin de la rencontre.

« J.B. a dit avant le match que nous ne devions pas aller sur le terrain et essayer d’être Superman, de compenser tout ce qui est perdu » ajoutait Jarrett Allen. « Pour nous, il s’agit juste d’essayer de trouver un secteur dans lequel nous pouvons nous améliorer pour aider l’équipe à gagner. »

« Il s’agit simplement de rester ensemble » confirmait J.B. Bickerstaff. « Dans ces cas-là, il faut se regrouper. C’est une opportunité amusante, où vous êtes presque dos au mur et où vous allez sur le terrain pour tout donner. On le fait ensemble et on se donne une chance de réussir, mais il faut profiter de cet esprit de compétition, y aller et faire le boulot. […] Nous sommes les Cavaliers, nous pratiquons le ‘Cavaliers basketball’, nous sommes positifs et optimistes, nous allons nous battre autant que possible mais, peu importe ce qui se passe, nous allons faire les choses ensemble. »

Et, plutôt que de se soucier des questions liées à son avenir, Donovan Mitchell préfère se concentrer sur le présent, allant dans le sens de son coach en rappelant que le plus important est de faire gagner son équipe. Malgré les obstacles du moment…

« Nous devons le faire en équipe. Nous avons perdu deux de nos gars. Cette série que nous allons lancer est pour eux. Nous allons faire ça en équipe » concluait le leader de Cleveland.