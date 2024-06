All-Star Game 2024 : ouverture des votes le 19 décembre

Du 19 décembre 2023 au 20 janvier 2024, les fans auront l’occasion de sélectionner les joueurs qu’ils souhaitent voir disputer la 73e édition du All-Star Game, prévue le 18 février au Gainbridge Fieldhouse d’Indianapolis. Une édition synonyme de retour à la traditionnelle formule Est/Ouest.

Au cours de ces quatre semaines, il sera possible de soumettre quotidiennement un bulletin de vote complet, via l’application NBA ou le site NBA.com, et non plus sur X (ex-Twitter comme auparavant). Tous ceux actuellement présents dans les effectifs NBA pourront être choisis.

En outre, six « 3-for-1 days » permettront aux fans d’envoyer un vote compte triple : le 25 décembre, le 1er janvier, le 5 janvier, le 12 janvier, le 15 janvier et enfin le 19 janvier.

Résultats le 25 janvier

Ce seront ensuite les choix des joueurs et des journalistes qui seront mêlés à ceux des fans, pour désigner les cinq titulaires de cet All-Star Game 2024 (deux dans le backcourt, trois dans le frontcourt). Les fans représenteront toujours 50% des votes, alors que les joueurs et le panel de médias représenteront 25% chacun.

Des bilans d’étape du vote des fans seront communiqués par la NBA les 4, 11 et 18 janvier prochains. TNT annoncera les titulaires de ce match des étoiles, dont les deux capitaines (ceux qui auront recueilli le plus de voix dans chaque conférence), le 25 janvier. Avant de révéler l’identité des remplaçants, sélectionnés par les entraîneurs, le 1er février.