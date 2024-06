Shai Gilgeous-Alexander est le Sportif de l’année au Canada

Northern Star Award. C’est le trophée qui est remis chaque année au sportif de l’année au Canada, et cette année, la presse canadienne a choisi un basketteur avec Shai Gilgeous-Alexander. Depuis la création de cette distinction en 1936, un seul basketteur l’avait remporté, et c’était Steve Nash en 2005.

« Je suis honoré d’avoir été choisi comme lauréat du Northern Star Award », a réagi Shai Gilgeous-Alexander dans les colonnes du Toronto Star. « Depuis mon enfance à Hamilton jusqu’à aujourd’hui, en tant que membre de l’équipe nationale canadienne, j’ai vu à quel point le basket s’était développé au Canada. Je suis fier d’y avoir contribué en jouant avec le Thunder et en participant à la Coupe du monde l’été dernier. En 2024, je promets que mes coéquipiers et moi-même rendrons nos compatriotes canadiens fiers à Paris. »

Elu dans le meilleur cinq de la NBA et de la Coupe du monde

Cinquième meilleur marqueur de la NBA avec 30.4 points de moyenne et premier intercepteur avec 2.8 interceptions par match, le meneur du Thunder a connu une année faste sur les plans individuel et collectif, que ce soit en club ou en sélection. All-Star en février, il a été nommé dans la All-NBA First Team et il était déjà le premier canadien à connaître cet honneur depuis Steve Nash en 2007.

Puis, cet été, il a mené le Canada jusqu’à la médaille de bronze de la Coupe du monde, avec une sélection dans le meilleur cinq du tournoi. À la clé, une qualification directe pour les Jeux olympiques 2024 de Paris.

Dans le scrutin, Shai Gilgeous-Alexander devance la superstar du hockey Connor McDavid, le golfeur Nick Taylor, la lanceuse de marteau Camryn Rogers et la nageuse Summer McIntosh.