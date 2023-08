All-NBA Teams | Joel Embiid intègre enfin le meilleur cinq… avec Shai Gilgeous-Alexander !

En attendant la saison prochaine pour la disparition des postes dans les « All-NBA Teams », il fallait encore choisir entre Joel Embiid (Sixers) et Nikola Jokic (Nuggets) comme pivot de la « All-NBA First Team ». Sans trop de surprise, c’est le MVP 2023 qui a finalement été préféré au MVP 2021 et 2022, pour ce qui constitue sa première sélection dans le meilleur cinq de la saison (après quatre apparitions dans le deuxième meilleur).

Cette « All-NBA First Team » se constitue ensuite de trois évidences à leur poste, à savoir le seul unanime de la liste, Giannis Antetokounmpo (Bucks), Jayson Tatum (Celtics) et Luka Doncic (Mavericks), ainsi que d’un novice attendu à pareille fête, Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) !

Pour ce qui est de la « All-NBA Second Team », on retrouve donc le grand « oublié » de la première, Nikola Jokic, mais aussi Stephen Curry (Warriors), Jimmy Butler (Heat) et deux autres petits nouveaux en la matière, qui ne sont pas non plus là par hasard, Donovan Mitchell (Cavaliers) et Jaylen Brown (Celtics).

Enfin, la « All-NBA Third Team » regroupe l’inévitable LeBron James (Lakers), qui décroche là sa 19e sélection (!), Damian Lillard (Blazers) et Julius Randle (Knicks), sans oublier non pas un mais deux (!) joueurs des Kings, Domantas Sabonis et De’Aaron Fox, décorés pour la toute première fois de la sorte.

Pas de Ja Morant, de Kevin Durant, d’Anthony Davis, de Devin Booker…

Concernant les traditionnels enjeux financiers entourant ces « All-NBA Teams », soulignons que Jayson Tatum et Jaylen Brown sont désormais éligibles à une prolongation de type « supermax » avec Boston : 318 millions de dollars sur cinq ans pour Tatum et 295 millions de dollars sur cinq ans pour Brown.

Quant à Ja Morant, le montant de sa re-signature de l’été dernier ne passera pas de 194 à 233 millions de dollars, car il a été laissé de côté par les votants.

Justement, outre Ja Morant, notons que Lauri Markkanen, Kevin Durant, Jrue Holiday, Jalen Brunson, Pascal Siakam, Anthony Edwards, Devin Booker, Jaren Jackson Jr. ou encore Anthony Davis font également partie des principaux absents de ces trois meilleurs cinq de la saison.