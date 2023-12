Les habitants d’Oklahoma City valident la construction d’une nouvelle salle

71%. Ce n’est pas tout à fait le pourcentage de victoires du Thunder cette saison (68%, 15 victoires pour 7 défaites) mais bien le résultat du vote des habitants d’Oklahoma City sur la construction de la nouvelle salle.

Pourtant, il s’agissait de valider la hausse des « sales taxes » locales, une sorte de TVA, sur six ans, afin de lever 850 millions de dollars.

De quoi financer à hauteur de 90% la nouvelle salle, appelée à remplacer le petit Paycom Center. De leur côté, les propriétaires de la franchise, menés par Clay Bennett, sortiront seulement 50 millions de dollars de leur poche.

« Aujourd’hui, c’était OKC contre le monde, et nous avons gagné », a assuré David Holt, le maire d’Oklahoma City. « Nous avons dit à la nation et au monde qu’Oklahoma City est et restera une ville de premier plan. »

Même si de nombreux habitants s’inquiétaient de l’effort réclamé à la population locale pour conserver la franchise, la peur de perdre le Thunder a finalement été la plus forte. Le club envisage d’intégrer sa nouvelle salle en 2029, promettant d’y jouer ensuite 25 ans. Oklahoma City devrait donc rester une ville NBA jusqu’en 2054, au minimum.

« Je n’ai pas grandi dans une ville où il y avait une équipe NBA, et j’aurais été effondré de vous voir, les enfants, grandir dans une ville qui a perdu une équipe NBA », a continué l’édile sous les applaudissements. « Nous étions tellement habitués à jouer contre des équipes d’Amarillo et de Wichita, et maintenant nous sommes sur le terrain avec New York et Los Angeles. Cela change tout simplement la façon dont on se voit, et c’est encore surréaliste. Quand j’assiste à un match, je me pince encore pour croire que c’est vraiment en train de se passer, et je ne veux jamais perdre ce sentiment. Mais je sais que c’est fragile. »

Surtout avec Clay Bennett, l’homme d’affaires à la tête du Thunder, qui avait racheté puis immédiatement fait déménager les SuperSonics de Seattle à Oklahoma City, en 2007… parce que la « Ville Emeraude » avait refusé de lui accorder 500 millions de dollars en fonds publics pour la construction d’une nouvelle salle.