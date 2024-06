PJ Tucker veut rejoindre « une bonne équipe où il sera utile »

Placé au bout du banc des Clippers depuis son arrivée dans les bagages de James Harden, PJ Tucker n’est pas entré en jeu la nuit dernière face aux Blazers. Un « DNP » (Did Not Play) qui confirme qu’il n’entre pas dans les plans de Tyronn Lue, et cela faisait 10 ans qu’il n’avait pas été aussi peu utilisé.

Sans surprise, l’ancien intérieur des Bucks et du Heat prévient qu’il ne va pas se contenter d’encourager ses coéquipiers et jouer les mentors.

« J’ai encore beaucoup à apporter à une équipe pour qu’elle puisse gagner, que ce soit ici ou ailleurs », lance-t-il à ClutchPoints. « Je me connais, je connais ma valeur. Je sais ce que j’apporte. Je sais ce que j’ai apporté. Je sais ce que je peux continuer à apporter. Et avec ça, je veux être capable d’aller dans une bonne équipe où je peux être capable d’être utile ».

Persuadé d’avoir encore un rôle en NBA

Un discours qui confirme les rumeurs du week-end, qui faisaient état de sa frustration. Il ne le cache pas, et à 38 ans, il n’est pas en pré-retraite.

« Je n’ai pas de rôle dans cette équipe en ce moment. Je ne joue pas. Je ne suis pas dans l’équipe. C’est une décision qui a été prise et je fais avec pour l’instant » poursuit-il. « Il s’agit d’établir des priorités et de jouer un rôle. Quand vous avez joué ce rôle dans des équipes qui jouaient le titre lors des sept ou huit dernières années, vous savez que vous pouvez le faire encore. »

En attendant que la situation se débloque, il accepte de conseiller le rookie de Kobe Brown, et il essaie de faire le deuil de son ancien temps de jeu, au Heat ou aux Sixers ces deux dernières saisons.

« J’ai été titulaire pendant des années avec environ 30 minutes par match, et je passe de ça, à ne plus jouer du tout… Evidemment, ce n’est pas ce que je veux faire en ce moment, à ce stade de ma carrière » conclut-il avant d’évoquer ses relations avec Lue. « On a eu quelques discussions et on a conscience de la situation. La situation est ce qu’elle est : il n’y a pas de temps de jeu pour moi en ce moment et c’est comme ça ».

P.J. Tucker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 TOR 17 5 50.0 0.0 57.1 0.7 0.7 1.4 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 1.8 2012-13 PHX 79 24 47.3 31.4 74.4 1.7 2.8 4.4 1.4 1.8 0.8 0.9 0.2 6.4 2013-14 PHX 81 31 43.1 38.7 77.6 2.0 4.5 6.5 1.7 2.5 1.4 1.3 0.3 9.4 2014-15 PHX 78 31 43.8 34.5 72.7 1.5 5.0 6.4 1.6 2.3 1.4 1.2 0.3 9.1 2015-16 PHX 82 31 41.1 33.0 74.6 2.0 4.2 6.2 2.2 2.5 1.3 1.4 0.2 8.0 2016-17 * All Teams 81 28 41.3 35.7 77.4 1.4 4.4 5.8 1.2 2.4 1.4 0.8 0.2 6.7 2016-17 * PHX 57 29 41.5 33.8 79.2 1.7 4.4 6.0 1.3 2.5 1.5 0.9 0.3 7.0 2016-17 * TOR 24 25 40.6 40.0 68.8 1.0 4.4 5.4 1.1 2.2 1.3 0.6 0.2 5.8 2017-18 HOU 82 28 39.0 37.1 71.7 1.1 4.4 5.6 0.9 2.5 1.0 0.9 0.3 6.1 2018-19 HOU 82 34 39.6 37.7 69.5 1.5 4.4 5.8 1.2 3.1 1.6 0.8 0.5 7.3 2019-20 HOU 72 34 41.5 35.8 81.3 1.6 5.1 6.6 1.6 3.2 1.1 1.0 0.5 6.9 2020-21 * All Teams 52 26 37.3 33.6 75.0 1.0 2.9 3.9 1.2 2.4 0.8 0.8 0.4 3.7 2020-21 * HOU 32 30 36.6 31.4 78.3 1.0 3.6 4.6 1.4 2.8 0.9 1.0 0.6 4.4 2020-21 * MIL 20 20 39.1 39.4 60.0 0.9 1.9 2.8 0.8 1.7 0.5 0.4 0.1 2.6 2021-22 MIA 71 28 48.4 41.5 73.8 1.4 4.0 5.5 2.1 2.3 0.8 0.9 0.2 7.6 2022-23 PHL 75 26 42.7 39.3 82.6 1.3 2.7 3.9 0.8 2.4 0.5 0.6 0.2 3.6 2023-24 * All Teams 31 16 36.0 37.1 100.0 0.9 1.8 2.7 0.5 1.7 0.5 0.3 0.2 1.7 2023-24 * LAC 28 15 35.6 36.7 100.0 1.0 1.6 2.5 0.6 1.6 0.5 0.2 0.2 1.6 2023-24 * PHL 3 22 40.0 40.0 0.0 0.3 4.3 4.7 0.0 3.0 1.0 0.7 0.7 2.0 Total 883 28 42.5 36.6 75.0 1.5 3.9 5.4 1.4 2.4 1.1 0.9 0.3 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.