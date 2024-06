Super bon plan | Le NBA League Pass à moitié prix !

A deux semaines de Noël, la NBA propose une vente Flash de son League Pass, son système de vidéo à la demande, aussi simple à utiliser qu’un compte Netflix. Du 12 au 18 décembre, les offres pour la saison, et uniquement celles-ci, sont à moitié prix. Cela inclut toutes les rencontres de saison régulière, les playoffs, le All-Star Game et un accès à NBA TV.

La fonction Multi-écrans permet de regarder plusieurs matchs à la fois, sur un même écran. On peut accéder aux archives de toutes les rencontres, et la fonction Condensed propose un résumé de 10 minutes de chaque rencontre. On peut aussi, en fonction de son appareil (PC, mobile, tablette, télévision) choisir le type de diffusion, et même modifier les commentaires.

Tous les matches partir de 59,99 euros !

la version Classique passe de 119,99 euros l’année à 59,99 euros ; la version Premium, passe de 164,99 euros à 82,49 euros.



La différence entre les offres Classique et Premium ? L’accès à trois appareils en simultané, la diffusion des animations dans la salle pendant les temps-morts et la mi-temps et la suppression des publicités.

Comme n’importe quelle offre du League Pass, une période gratuite d’essai d’une semaine est incluse.

Profiter du League Pass à moitié prix