Les Celtics de Derrick White trop faciles contre les Knicks

Éliminés en quart de finale du « In-Season Tournament », contre les Pacers et les Bucks respectivement, les Celtics et les Knicks se retrouvaient à Boston pour reprendre le calendrier « classique » de la saison. Et sans grande surprise, les pensionnaires du TD Garden sont sortis vainqueurs (133-123).

L’écart final, de 10 points, n’est pas représentatif de la physionomie du match, totalement dominé par les Celtics. D’abord en creusant l’écart dans le deuxième quart-temps pour rejoindre les vestiaires à la pause avec une avance de 9 points (74-65), avant d’accélérer un peu plus dans le troisième quart-temps pour atteindre une avance de 20 points.

L’attaque des Celtics, portés par un Derrick White des grands soirs (30 points, 3 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres), était tout simplement trop efficace (53% aux tirs avec 19 tirs à trois-points), et les Knicks n’ont jamais été en mesure, dans leur moitié de terrain, de stopper l’hémorragie, alors que Jayson Tatum (25 points, 6 rebonds et 5 passes), Kristaps Porzingis (21 points, 3 rebonds et 2 interceptions) et Jrue Holiday (16 points, 6 rebonds, 5 passes et 2 interceptions) étaient également très en vue.

Dommage pour la bande de Tom Thibodeau, qui n’a pas su capitaliser sur une attaque productive (50% aux tirs dont 41% à trois-points, et six joueurs à 10 points ou plus).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Derrick White signe sa performance référence. Si tous les cadres des Celtics ont bien joué, c’est assurément Derrick White qui est l’homme du match pour Boston. Au four et au moulin (3 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres), très propre en attaque (30 points à 10/16), l’arrière a bouclé le match avec un « plus/minus » de +21, le meilleur de son équipe. Sur la ligne des lancers-francs, il a même été douché de chants « MVP » par le public du TD Garden.

– Dixième victoire de suite à domicile pour les Celtics. Un TD Garden aux allures de forteresse imprenable cette saison. Pour la dixième fois en autant de matchs, les Celtics se sont en effet imposés sur leur parquet, consolidant ainsi le meilleur bilan de la ligue à domicile, et par la même occasion leur première place dans la Conférence Est.

– Retour gagnant pour Kristaps Porzingis. Patient avec sa blessure au mollet, le Letton n’a pas manqué son retour avec 21 points, et l’équipe a un tout autre visage lorsqu’il est là par sa capacité à créer des espaces en attaque, et sa protection du cercle et ses couvertures en défense.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.