Que se passe-t-il au Jazz ?

« Un chef d’oeuvre de merde ! » C’est l’expression employée par Will Hardy pour qualifier la contre-performance de son Jazz mercredi soir à Dallas. Une défaite de 50 points, avec 10 dunks que les Mavericks ont compilé dans un clip. Une fessée que les absences de Lauri Markkanen, Jordan Clarkson et Kelly Olynyk ne suffisent pas à justifier.

« Je ne sais vraiment pas comment décrire ce match » avait reconnu le coach de Utah après son expression de « chef d’oeuvre de merde ». « Je n’ai pas souvent été déçu par notre équipe cette année. Mais je pense que c’était le cas ce soir, dès le début du match, et il est difficile d’en trouver la raison. Mais j’ai eu l’impression que les Mavericks avançaient à un rythme différent du nôtre, du début à la fin. »

La reconstruction du Jazz est toujours en cours

Vingt-quatre heures après, Will Hardy a de nouveau été interrogé sur son « chef d’oeuvre de merde », mais aussi sur le début de saison raté du Jazz, actuellement 12e à l’Ouest avec 33% de victoires. Pour lui, la situation est décevante mais finalement logique.

« Je n’ai pas l’impression d’être pris au dépourvu par la situation actuelle de notre équipe. Au début de la saison, j’avais l’impression que nous étions une équipe qui avait appuyé sur le bouton « reset » il y a 15 mois » rappelle-t-il à propos de la reconstruction entamée par la direction. « Nous voulons gagner le titre. Et avant d’y parvenir, il y a de la douleur, des moments difficiles et des leçons difficiles… Et ça passe par des accidents pour apprendre à gagner au plus haut niveau. Nous sommes actuellement dans une phase où nous essayons de mettre au point les fondations et de les rendre cohérentes avant de pouvoir passer à l’étape suivante. »

Des « Lieutenants » trop timides

Pour Will Hardy, il y a aussi un fossé au sein du groupe entre les leaders que sont Lauri Markkanen et Jordan Clarkson et le reste du groupe. Lorsqu’ils sont absents, les « lieutenants » ne parviennent pas à élever leur niveau de jeu et à sortir de leur rôle.

« Nous avons beaucoup de joueurs dans notre équipe qui, tout au long de leur carrière, en particulier en NBA, ont été des « role players », et la hiérarchie est un élément important de toute dynamique d’équipe. C’est ce qui va donner le ton », estime Will Hardy. « Il y a eu certains soirs, cette année, où nous avons eu l’impression de nous regarder les uns les autres en attendant que quelqu’un prenne les devants et donne le ton, au lieu que les gens prennent eux-mêmes l’initiative. »

Des personnalités introverties

Dans le même esprit, Will Hardy souligne que son groupe est composé de joueurs sympas et plutôt discrets. Il n’y a pas de leader vocal, et peu osent prendre la parole. Pour le coach du Jazz, la progression du groupe passera par des interventions des joueurs dans le vestiaire, lors de temps-morts ou à à l’entraînement.

« Ce sont des êtres humains et les personnalités ont un impact sur l’écosystème de l’équipe » conclut Will Hardy. « Lorsque vous avez un groupe de gars qui ne sont pas habitués à s’exprimer ensemble sur le terrain, c’est quelque chose qui demande beaucoup de concentration pour se dire qu’il faut parler davantage, quitte à être mal à l’aise. Ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons tous les jours à l’entraînement, car il n’y a pas de solution miracle. Il n’y a pas de solution miracle sur le terrain, tout comme il n’y aurait pas de solution miracle dans votre vie si on vous demandait de changer un aspect de votre personnalité. »