Orlando Robinson, l’opportuniste

Depuis le début de saison, Bam Adebayo, avec ses 22.3 points et 9.9 rebonds de moyenne, est sans doute le meilleur joueur de Miami. Mais il s’est blessé à la hanche et a manqué les deux derniers matches. Pour le remplacer, Erik Spoelstra a misé sur Orlando Robinson, qui n’avait pourtant que très peu joué depuis l’ouverture de la compétition.

Pour autant, il a répondu présent en compilant 15.5 points à 60% de réussite au shoot et 8.5 rebonds de moyenne contre Indiana et Toronto. Face aux Raptors, Orlando Robinson a notamment marqué 9 points et pris 6 rebonds dans le dernier quart-temps, qu’il a joué dans son intégralité, laissant Kevin Love sur le banc.

« Orlando vous fait respecter sa force de caractère et son courage. Il est infatigable dans son travail, dans son approche, dans son engagement à gagner la confiance de tout le monde et il le fait avec un esprit de compétition. Il s’améliore chaque mois et on l’a vu contre Toronto où il a fait de grosses actions », estime Erik Spoelstra.

Un bosseur qui a saisi sa chance

Toujours porté par sa culture de l’effort, le Heat apprécie aussi le côté bosseur de son jeune pivot, qui ne fut pas drafté en 2022. « S’il fait une erreur dans un match, il va travailler sur la vidéo avec l’assistant Malik Allen et va répéter cette action 10 000 fois. On adore ça », poursuit le coach floridien.

Une version confirmée par le joueur lui-même. « Je travaille tous les jours, tout simplement », explique Orlando Robinson. « Quand je ne jouais pas, j’allais m’entraîner et je bossais sur les choses nécessaires à ma progression. Je suis concentré là-dessus. Quand mon moment est venu, je voulais simplement aider mon équipe. »

Le pivot profite donc à fond de cette opportunité depuis deux matches et ses prestations sont saluées par Jimmy Butler. « Il sait quels sont les bons shoots à prendre et où le ballon doit aller. Il fait de son mieux pour contenter tout le monde et ce n’est pas facile puisqu’il est dirigé dans plusieurs directions : il y a moi déjà, mais aussi Duncan Robinson ou Kyle Lowry, et même les coaches. Il essaie de faire ce qu’il faut pour tout le monde », résume la star.

Orlando Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 31 14 52.8 0.0 71.0 1.6 2.5 4.1 0.8 1.7 0.4 0.5 0.4 3.7 2023-24 MIA 7 19 57.5 85.7 85.7 1.4 3.7 5.1 2.3 2.0 0.7 1.0 0.6 8.3 Total 38 15 54.3 46.2 73.7 1.5 2.7 4.3 1.1 1.8 0.5 0.6 0.4 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.