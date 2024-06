Joe Ingles s’offre une seconde jeunesse aux côtés des gamins du Magic

« Il m’a dit que je serai titulaire devant Franz (Wagner). Ce sur quoi il a menti ! » Joe Ingles n’a pas perdu son sens de l’humour. L’Australien se doutait bien qu’en débarquant au Magic, Jamahl Mosley n’allait pas sacrifier son jeune et talentueux ailier pour lui faire de la place dans son cinq.

Le gaucher a beau ne plus être un titulaire indiscutable, comme cela a été le cas durant ses belles années dans l’Utah, il n’en reste pas moins une présence appréciée au sein du jeune vestiaire du Magic. Trois qualificatifs viennent à l’esprit de son coach pour le décrire : « Honnête. Ouvert. Bruyant. »

« Il est absolument génial pour ce groupe. Il parle franchement à ces gars de ce qu’on fait, de ce qu’il voit, de ce qu’il a vu dans toute la ligue. Et, blague à part, il ne pense qu’à gagner. Qu’il joue 8 ou 18 minutes, il prêche le même message à ce groupe sur ce qu’on doit faire pour réussir », développe Jamahl Mosley.

Ne pas transformer une défaite en cinq

Et à entendre Joe Ingles, qui tourne quasiment à 5 points, 3 rebonds et 3 passes, la meilleure chose à faire aujourd’hui est de ne pas oublier qu’une saison de 82 matchs est très longue. Le Magic, équipe surprise de ce début de saison à la 3e place à l’Est avec un très beau bilan (14 victoires – 7 défaites), a encore du chemin à parcourir.

« Il y aura des hauts et des bas tout au long de l’année. Je pense que ce que j’ai réussi à faire dans ma carrière et dans les équipes dans lesquelles j’ai joué, c’est de surfer sur ces vagues et de ne pas laisser une défaite se transformer en cinq défaites d’affilée. Et c’est difficile à faire. […] On peut gagner ou perdre contre n’importe quelle équipe. Et c’est sur ça qu’on doit se concentrer pour l’instant », juge le joueur de 36 ans.

La dynamique actuelle de son équipe illustre le propos. Après neuf succès consécutifs, le Magic vient de perdre deux de suite face aux Nets et aux Cavs. Mais le bilan d’ensemble reste on ne peut plus positif. D’autant que comme le rappelle Joe Ingles, qui dit avoir vu des « bribes » du potentiel de son équipe en présaison, le Magic joue sans deux titulaires, Markelle Fultz et Wendell Carter Jr.

Joe Ingles défend les qualités de la jeunesse

Le vétéran de l’équipe considère ainsi que sa formation donne parfois l’impression d’être plus expérimentée qu’elle ne l’est. Ce label « jeune équipe » convient d’ailleurs moyennement à l’Australien.

« Ce n’est pas nécessairement une question de désamour pour les jeunes. Je pense que c’est la première chose que les gens considèrent comme négative. Genre ‘Ils sont jeunes, ils ne peuvent pas gagner maintenant’. Le revers de la médaille, c’est qu’on devrait avoir plus d’énergie que les autres. Il y a tellement d’autres choses dont les gens ne parlent pas, ils ne pensent qu’aux aspects négatifs. Dès que l’on parle de ‘jeunes’, on se dit ‘Oh, ils sont inexpérimentés’ ou autre chose », regrette Joe Ingles.

Ce dernier estime que les récits concernant le Magic vont évoluer avec le temps. Mais l’important est que « les gars dans le vestiaire savent clairement de quoi on est capables, et je pense qu’on l’a montré tout au long de l’année et qu’on continuera à le faire. Ce qui est bien, c’est que nous avons un groupe jeune et différent de ce que j’ai connu, mais c’est aussi un bon changement. C’est amusant. Je suis le plus âgé, et de très loin, mais j’ai l’impression que l’énergie est là tous les jours. On aurait pu perdre neuf fois d’affilée, le groupe sait ce qu’on attend de lui. »

Joe Ingles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 UTH 79 21 41.5 35.6 75.0 0.3 1.9 2.2 2.3 1.6 0.9 1.2 0.1 5.0 2015-16 UTH 81 15 42.6 38.6 72.2 0.2 1.6 1.9 1.2 1.2 0.7 0.8 0.1 4.2 2016-17 UTH 82 24 45.2 44.1 73.5 0.3 2.9 3.2 2.7 2.0 1.2 1.3 0.1 7.1 2017-18 UTH 82 31 46.7 44.0 79.5 0.3 3.9 4.2 4.8 2.2 1.1 1.9 0.2 11.5 2018-19 UTH 82 31 44.8 39.1 70.7 0.4 3.6 4.0 5.7 2.2 1.2 2.4 0.2 12.1 2019-20 UTH 72 30 44.5 39.9 78.7 0.4 3.5 3.9 5.2 2.1 0.9 2.0 0.2 9.8 2020-21 UTH 67 28 48.9 45.1 84.4 0.4 3.2 3.6 4.8 1.8 0.7 1.8 0.2 12.1 2021-22 UTH 45 25 40.4 34.7 77.3 0.3 2.6 2.9 3.5 1.8 0.5 1.0 0.1 7.2 2022-23 MIL 46 23 43.5 40.9 85.7 0.3 2.5 2.8 3.3 1.6 0.7 1.2 0.1 6.9 2023-24 ORL 68 17 43.6 43.5 82.4 0.3 1.8 2.1 3.0 1.3 0.6 1.0 0.1 4.4 Total 704 25 44.8 41.0 77.4 0.3 2.8 3.1 3.6 1.8 0.9 1.5 0.1 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.