Aaron Holiday, le joker inattendu des Rockets

C’est le plus jeune des frères Holiday, mais aussi le moins connu, et accessoirement, le moins bien rémunéré. Cet été, Aaron Holiday a rejoint les Rockets pour le salaire minimum, et il faisait partie des joueurs d’expérience qu’Ime Udoka souhaitait recruter pour encadrer les plus jeunes.

Passé par les Pacers, les Wizards ou encore les Suns, il est le coéquipier modèle, habitué à jouer les doublures et son rôle est de faire souffler Fred VanVleet ou Jalen Green, en concurrence avec le rookie Amen Thompson.

Mais finalement, il s’avère plutôt être le joker parfait, au point d’être le 6e marqueur de l’équipe, le plus adroit à 3-points, et mercredi, il a fait très mal au Thunder avec 22 points en sortir de banc.

Deux balles perdues en 12 matches !

« Il est énorme ! » s’enflamme Ime Udoka. « Quand nous avons discuté avec lui lors de la free agency, ce que nous avions aimé chez lui, c’est qu’il est toujours prêt, très professionnel… C’est un gars de plus qui complète bien le groupe, que ce soit avec ou sans ballon. Il a la capacité de shooter, bien sûr, mais aussi la ténacité défensive. C’est un gars qui a connu toutes les situations, qui peut débuter les matches si besoin, ou bien être un excellent remplaçant comme il l’est actuellement. »

Face au Thunder, Aaron Holiday a fait sauter le verrou de la défense avec un 6 sur 7 à 3-points, mais ce qui est appréciable, c’est qu’il a des mains sûres : seulement deux balles perdues sur les 12 derniers matches ! Depuis la blessure d’Amen Thompson, il joue 20 minutes par rencontre. Aaron Holiday est le remplaçant le plus utilisé, et il n’a jamais autant joué depuis 2019, sa deuxième saison chez les Pacers.

« On ne sait jamais ce qui va se passer au cours de la saison », rappelle-t-il à propos de son rôle. « C’est une longue saison. Il est évident que mon rôle est de sortir du banc et de défendre, de prendre les tirs ouverts et de faire jouer les autres. Cela pourrait être mon rôle jusqu’à la fin de la saison, c’est certain ».

Un « 3-and-D » à la mène

Aaron Holiday est devenu si important dans l’effectif qu’Ime Udoka n’hésite plus à jouer avec trois « petits » : Fred VanVleet, Jalen Green et Aaron Holiday donc. Une formule qui séduit Fred VanVleet puisqu’il occupait un rôle identique aux Raptors aux côtés de Kyle Lowry.

« Cela change la dynamique », estime le meneur de Houston. « Cela nous donne un manieur de ballon supplémentaire, un shooteur de plus, et un autre joueur capable de défendre. Cela dépend aussi de ce que fait l’autre équipe, comme lorsqu’ils jouent « very small ball » ».

Quant à savoir si Aaron Holiday craint le retour d’Amen Thompson, prévu dans les jours qui viennent, il n’en est rien. Il estime même qu’ils sont complémentaires.

« C’est toujours bien d’avoir deux manieurs de ballon sur le terrain, et ça aide qu’il fasse 2m00. Il peut défendre sur plusieurs joueurs, et je trouve que ce sera une bonne chose de jouer ensemble ».

Aaron Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 IND 50 13 40.1 33.9 82.0 0.1 1.2 1.3 1.7 1.4 0.4 0.8 0.3 5.9 2019-20 IND 66 25 41.4 39.4 85.1 0.3 2.0 2.4 3.4 1.8 0.8 1.3 0.2 9.5 2020-21 IND 66 18 39.0 36.8 81.9 0.2 1.1 1.4 1.9 1.4 0.7 1.0 0.2 7.2 2021-22 * All Teams 63 16 44.7 37.9 86.8 0.4 1.6 1.9 2.4 1.5 0.7 1.1 0.1 6.4 2021-22 * WAS 41 16 46.7 34.3 80.0 0.2 1.4 1.6 1.9 1.5 0.6 1.0 0.2 6.1 2021-22 * PHX 22 16 41.1 44.4 93.9 0.7 1.8 2.5 3.4 1.5 0.8 1.3 0.0 6.8 2022-23 ATL 63 13 41.8 40.9 84.4 0.4 0.8 1.2 1.4 1.3 0.6 0.6 0.2 3.9 2023-24 HOU 78 16 44.6 38.7 92.1 0.3 1.3 1.6 1.8 1.6 0.5 0.7 0.1 6.6 Total 386 17 41.9 38.0 85.4 0.3 1.3 1.6 2.1 1.5 0.6 0.9 0.2 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.