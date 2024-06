Giannis Antetokounmpo pousse un gros coup de gueule

Alors que Bobby Portis s’est emporté contre les coaches et ses coéquipiers dans le vestiaire, Giannis Antetokounmpo n’a pas hésité à partager sa frustration avec la presse. Auteur de 37 points et 10 rebonds dans la défaite face aux Pacers, le « Greek Freak » ne reconnaît plus son équipe.

« Notre niveau de talent est incroyable mais nous devons être plus organisés » lance-t-il. « J’ai l’impression que parfois nous ne sommes pas du tout organisés. Nous ne savons pas ce que nous essayons d’obtenir en attaque, ou parfois, en défense, nous ne sprintons pas sur le repli. Nous ne prenons pas beaucoup de tirs à 3-points en début de match. Au final, il faut protéger le ballon. Il faut savoir où se trouve le ballon. Nous avons eu beaucoup de situations aujourd’hui où ils ont eu beaucoup de dunks, des 3-points ouverts, des 3-points en début de match. Nous devons être meilleurs. »

« Des Tyrese Haliburton, Myles Turner ou Aaron Nesmith ne nous donneront pas le match »

Giannis Antetokounmpo rappelle qu’en NBA, rien n’est acquis ! Des formations plus modestes peuvent s’en sortir car il n’y a que des bons joueurs en NBA, et ils ne demandent qu’à prendre la lumière.

« On ne vous donnera rien. Parfois, j’ai l’impression que nous nous nous contentons d’attendre parce que nous avons de très grands joueurs… Mais des Tyrese Haliburton, Myles Turner ou Aaron Nesmith ne nous donneront pas le match. Nous devons être meilleurs. Nous devons aller chercher le match. Au final, je pense que nous sommes de grands joueurs, mais si nous n’allons pas sur le terrain et que nous ne sommes pas compétitifs, ils ne vont pas nous respecter. Ils vont donner le meilleur d’eux-mêmes contre nous. »

« Si vous n’assurez pas le repli en défense, ce n’est pas la faute des entraîneurs »

Est-ce que la superstar des Bucks vise son coach et le staff lorsqu’il parle d’une équipe désorganisée ?

« Ce sont les joueurs qui jouent… », répond-il. « C’est nous qui sommes sur le terrain, non ? Les entraîneurs peuvent dire tout ce qu’ils veulent et nous mettre en position de réussir, et on souhaite qu’ils le fassent. Mais il faut savoir jouer, non ? Par exemple, si vous n’assurez pas le repli en défense, ce n’est pas la faute des entraîneurs… Si vous n’êtes pas capable d’exécuter un système en fin de match ou que vous perdez le ballon, ce n’est pas la faute des entraîneurs. Vous ne pouvez vous en prendre qu’à vous ! »