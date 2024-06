Herb Jones n’est plus seulement un gros défenseur

Dépités, JaVale McGee et les Kings voient la balle ricocher, puis tomber dans le cercle. Herb Jones venait de signer un geste aussi rare que peu académique : une claquette avec sa main gauche, pourtant loin du panier car il jouait le rebond, après un raté au lancer-franc de Trey Murphy III au buzzer du premier quart-temps.

Ce tir improbable est venu alimenter la très belle soirée offensive de l’ailier des Pelicans, à Sacramento dans le cadre du Tournoi NBA, avec à l’arrivée une qualification pour le Final Four de son équipe. Herb Jones s’est montré à l’aise pour finir à proximité du cercle grâce à ses qualités athlétiques. À l’image de son « coast-to-coast » en toute fin de rencontre, quand il a résisté à la présence de De’Aaron Fox sur sa remontée de balle, pour aller dunker avec autorité sur la défense californienne.

Plus notable encore : son adresse longue distance. Le joueur de 25 ans a converti trois paniers primés en « catch-and-shoot », se permettant même d’innover en matière de célébration.

« Je voulais simplement trouver quelque chose que je n’ai jamais vu faire. Je ne sais pas comment c’est arrivé. Je dis toujours à Trey, quand on arrive à la salle : ‘Tu dois chauffer ton arme avant de tirer’. C’est un peu comme si on rechargeait le chargeur », compare-t-il.

Plus de points et toujours autant de défense

Après son 0/4 de loin deux jours plus tôt à Chicago, il a ainsi réagi avec un bien meilleur 3/5 derrière l’arc. Ce bon ratio venait confirmer sa bonne dynamique cette saison dans le tir extérieur : près de 36%, son meilleur pourcentage en carrière. Résultat : dans ce match qui comptait plus que les autres à Sacramento, il a terminé avec 23 points (8/13 aux tirs), son record cette saison, avec 5 rebonds et 5 passes décisives.

Cette saison, le joueur dans sa troisième année NBA tourne à plus de 12 points de moyenne (52% aux tirs), sa meilleure en carrière. L’explication ? « Faire confiance au travail que j’ai fourni. Et mes coéquipiers, ils croient en moi, même si je ne fais pas nécessairement un super match en attaque, ils continuent de me faire confiance. Peu importe le nombre de tirs manqués, ils savent que le prochain rentrera. Je continue à bosser chaque jour, comme si je n’avais pas marqué du tout le jour d’avant », livrait, avant la rencontre, celui qui avait peu évolué statistiquement entre sa première et deuxième année.

Ce meilleur rendement offensif ne l’empêche pas de rester la figure de proue défensive de son équipe, à l’instar de son tir contré sur un Malik Monk mal embarqué, après une grosse feinte, dans les derniers instants à 3-points. « Herb était partout. Il bougeait partout. Il a bloqué des tirs, fait des interceptions, pris des rebonds. On avait besoin de cet effort sur tout le terrain », apprécie ainsi son coach, Willie Green. « En un-contre-un, Herb est un super défenseur, un super défenseur dans l’aide. À moins d’obtenir une faute, ils ne marquent pas vraiment sur lui », complète CJ McCollum.

Son coéquipier, qui tourne à près 2 interceptions et plus d’un contre, est en train de prouver qu’il est plus que ça.

Herb Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 78 30 47.6 33.7 84.0 1.3 2.5 3.8 2.1 3.1 1.7 1.3 0.8 9.5 2022-23 NOP 66 30 46.9 33.5 76.4 1.5 2.6 4.1 2.5 3.2 1.6 1.3 0.6 9.8 2023-24 NOP 76 31 49.8 41.8 86.7 1.0 2.6 3.6 2.6 3.0 1.4 1.2 0.8 11.0 Total 220 30 48.2 37.3 82.4 1.2 2.6 3.8 2.4 3.1 1.5 1.3 0.8 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.