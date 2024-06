Oublié sur le banc, Jonathan Kuminga s’est vengé sur les Blazers

Si Stephen Curry a inscrit 31 points, dont le panier de la victoire, face aux Blazers, le véritable héros du match se nomme Jonathan Kuminga. Pourtant, c’était très mal parti pour lui puisqu’il est resté assis sur le banc de la première à la 31e minute ! Ce n’est qu’à cinq minutes de la fin du 3e quart-temps que Steve Kerr s’est décidé à le faire entrer en jeu. Et « JK » ne va plus sortir du match !

Logique puisqu’il va inverser le cours du match avec 13 points à 6 sur 6 aux tirs, dont un exceptionnel alley-oop avec la tête au cercle ! L’ailier a parfaitement joué son rôle de joker, et Steve Kerr se défend de l’avoir oublié…

Le « game changer »

« JK n’était pas dans la rotation parce qu’il est difficile de faire jouer 10 joueurs et que Brandin et Moses avaient mérité leur temps de jeu », s’est justifié le coach. « Nous avions évidemment besoin de lui en fin de match. Face à la jeunesse et les qualités athlétiques de Portland, on avait besoin de JK, et je suis très fier qu’il soit resté prêt. »

Des fourmis dans les jambes, Jonathan Kuminga va lancer un 10-0 pour remettre les Warriors dans le match, et son agressivité va changer le visage de sa formation. « Il a totalement changé la rencontre » estime même Chris Paul. Car Jonathan Kuminga ne va pas se contenter d’aller au cercle, il va aussi éteindre Anfernee Simons.

« C’est notre boulot, aux jeunes, d’apporter de l’énergie » réagit l’ailier de Golden State. « On a vu Moses et BP le faire… Je suis toujours prêt, et il ne faut pas laisser passer des opportunités comme ça. »

Une maturité grandissante

De quoi rend fier son mentor, Kevon Looney, toujours là pour le motiver et le maintenir sous pression. « Il fait du très bon boulot pour rester impliqué » note le pivot des Warriors. « Dès qu’il est entré en jeu, il s’est défoncé, et il est pour une grosse part dans notre victoire. C’est toujours difficile d’être dans cette situation, mais il a montré sa maturité. Je ne sais pas s’il aurait été capable de faire ça il y a deux ans, ou même la saison passée. Il a canalisé son énergie dans la bonne direction. Il n’a pas ruminé ou boudé. Il est entré en jeu, et s’est donné à fond ! »

Mais attention, Steve Kerr prévient qu’avec une rotation aussi large, ça ne signifie pas que sa performance lui donne un blanc-seing pour le match suivant…

« Chaque soir est différent avec cette équipe » conclut-il. « Tout dépend de l’adversaire, et du scénario du match. C’est difficile de prédire ce qu’il va se passer, et c’est tout aussi difficile de faire jouer 10 ou 11 joueurs. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.7 0.5 16.1 Total 211 22 52.4 34.1 70.7 1.0 2.9 3.9 1.7 2.2 0.6 1.4 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.