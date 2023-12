Kelly Oubre Jr. a vite retrouvé son rythme

Nick Nurse avoue s’être « inquiété » pour lui. Il ne savait pas vraiment où Kelly Oubre Jr. en serait pour suivre le rythme des Sixers, en déplacement à Washington. Son joueur, absent trois semaines après avoir été renversé par une voiture, l’a vite rassuré.

Auteur d’un dunk facile à la fin du premier quart-temps, alors que la défense des Wizards était concentrée sur Joel Embiid et Tyrese Maxey, l’ailier de Philadelphie a surtout eu un impact important dans la dernière période. Une claquette dunk, un nouveau dunk en contre-attaque, un tir à 3-points dans le corner… Il a fait beaucoup de bien à son équipe à l’approche des derniers instants.

« Sa seconde période a été incroyable, il a été une sorte d’étincelle avec un tas de choses. En allant au cercle, avec ses rebonds offensifs, en jouant avec ses qualités athlétiques… Je trouve qu’il a vraiment été contributeur clé en sortie de banc », salue son coach, qui ne savait pas de quoi ses rotations seraient faites après la pause.

« Le mot clé est rythme. J’ai pu suivre le rythme des autres et je n’ai plus jamais regardé en arrière. Ce jeu est une question de rythme et de fluidité, tout le monde est un peu connecté. Je pense que dans le quatrième, on a trouvé notre rythme, et ça s’est vu », remarque l’ailier, auteur de 12 points (5/8 aux tirs) et 3 rebonds en 19 minutes.

Dans la gestion des émotions

Ce retour au jeu, face à son ancienne équipe qui plus est, comment l’a-t-il vécu ? Le joueur qui a démarré à Washington parle d’une « sensation incroyable. C’est une bénédiction. J’ai été sur le canapé, dans des centres de rééducation et des choses comme ça le mois dernier. C’est une sensation extraordinaire. Et surtout, après avoir vécu quelque chose d’assez fou dans ma vie, jouer au basket remet les choses en ordre. C’est ce que je fais et ce que j’aime faire », apprécie Kelly Oubre Jr. qui, plus tôt, s’est agacé face à ceux qui ont spéculé sur son accident.

Il dit avoir dû contrôler ses émotions liées à ce retour. « L’adrénaline a pris le dessus, donc je vais probablement avoir des courbatures plus tard quand je vais dormir, mais je me sens vraiment bien », poursuit l’ailier, qui remercie toute l’équipe médicale des Sixers. Tout en saluant la nouvelle performance gargantuesque de son coéquipier, Joel Embiid, auteur de 50 points.

« On a un gars qui peut potentiellement marquer 75 points ! JoJo nous a portés, permis de nous mettre en place et de savoir qu’il est avec nous quand on a des petits creux. Mais quand il n’est pas dans le match, c’est le moment de monter en puissance, et je pense que c’est ce que nous avons fait ce soir », conclut Kelly Oubre Jr.

Kelly Oubre, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 11 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.4 0.5 0.1 3.8 2016-17 WAS 79 20 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 28 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 * All Teams 69 28 44.5 32.0 77.5 1.0 3.7 4.7 1.2 2.6 1.2 1.5 0.9 15.2 2018-19 * PHX 40 30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 * WAS 29 26 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.5 0.7 2.5 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHX 56 35 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.5 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GOS 55 31 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHL 8 29 50.0 37.8 78.6 1.4 3.8 5.1 0.6 2.4 1.4 0.9 0.4 16.3 Total 535 26 43.5 33.0 75.2 1.0 3.5 4.4 1.0 2.6 1.0 1.1 0.5 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.