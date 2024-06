Des nouvelles de la Sabrina 1

Nike a marqué le coup avec la Sabrina 1, première chaussure signature de la shooteuse du New York Liberty. En plus d’avoir intégré le dispositif « Nike By You », qui permet au grand public de customiser sa paire selon ses vœux, la Sabrina 1 continue d’alimenter le marché avec de nouveaux coloris, dont ce dernier baptisé « Rooted ».

Celui-ci se présente avec une tige rose ornée de touches d’orange, complétée par des finitions en vert, sur les « Swoosh » ou pour faire ressortir le « S » sur fond rouge sur la languette. L’ensemble repose sur une semelle en rose et orange.

La Sabrina 1 « Rooted » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.