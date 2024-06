Les Celtics et la panne chronique du 3e quart-temps

Ce n’est que leur cinquième défaite de la saison, mais, parce qu’elle a eu lieu dans le cadre du « In-Season Tournament », au stade de quarts de finale face à Indiana, au terme d’un match spectaculaire (122-112), elle laisse beaucoup d’amertume chez les Celtics.

D’autant plus qu’elle relance les problèmes récurrents de Boston en troisième quart-temps. À +7 à la pause, acquis grâce à un 12-0 pour finir la première mi-temps, les Celtics ont encore lâché prise au retour des vestiaires !

Pire équipe de la Ligue avec seulement 25.3 points de moyenne inscrits en troisième quart-temps, et le 22e « Net Rating » de la période à -2.4, Boston a de nouveau pris l’eau (37-23) en autorisant les Pacers à trouver leur rythme sur le jeu rapide, avec 20 points déjà encaissés après 6 minutes de jeu seulement ! La faute notamment aux balles perdues en pagaille : 18 en tout, et 6 dans le seul troisième quart.

« C’est difficile de résister à 18 balles perdues, dont six [en troisième quart] », résumait Joe Mazzulla pour le site des Celtics. « Quand on perd la balle, on les laisse partir en transition. J’ai trouvé qu’on avait perdu notre dynamique offensive [en troisième quart]. On n’a tout simplement pas pris soin du ballon. Quand on fait ça contre ce type d’équipe, on le paie cash. »

Jayson Tatum est furieux de rater Las Vegas

Avec seulement 42% de réussite aux tirs, dont 31% à 3-points sur les troisièmes quarts cette saison, Boston a clairement développé une vilaine habitude en saison régulière. Qui lui a coûté cher dans ce match « à la mort ».

« On doit évidemment faire mieux que ça quand on revient des vestiaires », reconnaît Derrick White dans MassLive. « On doit jouer 48 minutes. Et ça commence avec les titulaires ! On doit faire mieux ! »

La bonne nouvelle, sans ce voyage supplémentaire à prévoir à Vegas, c’est que les Celtics vont pouvoir tranquillement rester à la maison les deux prochaines semaines.

« Ça fait ch***, je voulais vraiment aller à Vegas », jure Jayson Tatum, après avoir pourtant inscrit 32 points, accompagnés de 12 rebonds. « Je ne voulais pas rentrer à la maison. Je voulais aller à Vegas. Donc oui, je suis furieux ! L’année prochaine, j’espère. »