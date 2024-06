Alex Caruso, le héros déboule

Les Bucks semblaient se diriger vers une nouvelle victoire, certes compliquée. Après un nouveau 3-points de Brook Lopez pour prendre l’avantage, Giannis Antetokounmpo avait contré Patrick Williams puis inscrit ses deux lancers-francs. 106-103 pour Milwaukee mais balle pour Chicago, avec encore cinq secondes à jouer.

Patrick Williams fait la remise en jeu et glisse le ballon à Nikola Vucevic, au centre du terrain. Ce dernier attend Alex Caruso, lui refile le cuir et laisse ce dernier dégainer face à Brook Lopez. Bingo !

Provoquer une erreur sur le « switch »

Les deux équipes filent en prolongation, où Chicago prendra finalement le meilleur sur Giannis et sa bande.

« J’avais perdu beaucoup de ballons, donc je voulais m’assurer qu’on ne perde pas ce match » assurait après coup le héros du soir, qui a en effet perdu 7 des 21 ballons de Chicago.

Mais sur cette dernière action, il a piégé Malik Beasley côté faible pour s’offrir de l’espace.

« J’ai coupé en remontant. Vooch (Nikola Vucevic) a attrapé le ballon. Moi, j’ai placé un faux écran pour Cobe (White) parce que j’avais entendu (les coachs des Bucks) dire qu’ils devaient tout « switcher ». Donc je savais qu’avec ce système du Coach, soit ils allaient tous les deux me suivre vers Vooch, soit ils allaient tous les deux partir de l’autre côté. J’ai essayé de bien le caler pour qu’ils ratent leur switch » détaille ainsi Alex Caruso.

En misant sur un problème de communication entre Khris Middleton et Malik Beasley, ce dernier étant un défenseur très friable, Alex Caruso a vu juste. Même si l’action n’était pas terminée pour autant…

Le meilleur shooteur extérieur des Bulls

« Je me suis donné un peu d’espace. Puis Vooch m’a donné le ballon et Brook (Lopez) a pris le relais. Je voulais juste m’assurer de le tester un peu en avançant pour me donner un peu d’espace. C’est ce que je fais. J’ai shooté. C’est monté et c’est rentré » continue l’ancien partenaire de LeBron James aux Lakers.

Shooter face à un pivot, en léger déséquilibre, n’est pourtant pas simple. Même si Alex Caruso, le meilleur shooteur extérieur des Bulls cette saison avec 48% de réussite à 3-points, était confiant…

« Je ne trouve pas que ce soit si difficile, parce que je prends beaucoup de shoots de ce genre pendant l’été, dans les gymnases ouverts, puis en août et septembre quand nous revenons avec les gars. C’est juste que je n’ai pas beaucoup l’occasion de le montrer car, d’habitude, c’est moi qui fais la remise en jeu » conclut-il tranquillement.