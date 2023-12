Les Bulls s’offrent les Bucks… sans Zach LaVine ni DeMar DeRozan !

Pas de Zach LaVine ni de DeMar DeRozan dans le cinq majeur de Chicago à l’entre-deux initial. Le premier est gêné par son pied, quand le second soigne une entorse de la cheville, et ce sont donc Alex Caruso et Ayo Dosunmu qui prennent leurs places de titulaires pour recevoir les Bucks, qui sont de leur côté au complet.

Et ça démarre (comme souvent) très mal pour les Bulls, alors que Khris Middleton lance son équipe et que Damian Lillard ponctue un 11-2 initial qui oblige Billy Donovan à rapidement réclamer un temps-mort.

L’avantage, pour Chicago, c’est néanmoins que la défense de Milwaukee est toujours aussi friable, et laisse assez de bonnes positions derrière la ligne à 3-points pour leur permettre de revenir rapidement. Les paniers extérieurs s’enchaînent et les Bulls recollent ainsi pour même passer devant (26-24) à la fin du premier quart-temps.

Les Bucks reprennent le contrôle des opérations avant la mi-temps (49-55), grâce à Damian Lillard, sauf que les remplaçants de l’Illinois lancent un 16-2 en début de quatrième quart-temps qui remet Chicago en tête (94-82).

Dans cette rencontre de « runs », les titulaires doivent se démener dans le « money-time »… et ils y arrivent ! Un ballon glissé par Damian Lillard pour Giannis Antetokounmpo qui dunke, des 3-points de Malik Beasley et Brook Lopez, et voilà Milwaukee qui repasse en tête (103-104) avec 21 secondes à l’horloge. Le « Greek Freak » contre un Patrick Williams très optimiste et le Grec assure même ses deux lancers-francs (103-106) à 5 secondes de la fin.

On se dit que Milwaukee a encore arraché un match mais Alex Caruso réussit un 3-points ultra compliqué pour envoyer les deux équipes en prolongation. Les Bucks ont pris un coup sur la tête et craquent dans l’overtime (120-113) pour permettre à Chicago d’engranger sa 6e victoire de la saison. Dans de drôles de circonstances.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match qui bascule encore et encore. Drôle de rencontre entre deux équipes friables, avec plusieurs basculements. Entre le gros début de match des Bucks, le retour des Bulls, le gros passage des remplaçants de Chicago en début de quatrième quart-temps, la reprise de contrôle des titulaires de Milwaukee sur la fin puis le panier miraculeux d’Alex Caruso, il ne fallait pas être cardiaque pour suivre ce match au United Center.

– Alex Caruso, le sauveur tranquille. On ne l’attendait pas forcément, mais c’est bien Alex Caruso qui a pris le tir à 3-points pour arracher l’égalisation. Un tir compliqué, en glissant sur la droite face à Brook Lopez, mais l’ancien des Lakers assure que ce shoot n’est pas si difficile pour lui. « Je prends beaucoup de shoots de ce genre pendant l’été, dans les gymnases, puis en août et septembre quand nous revenons avec les gars. C’est juste que je n’ai pas beaucoup l’occasion de le montrer car, d’habitude, c’est moi qui fais la remise en jeu. »

– À force de jouer avec le feu… Les Bucks ont arraché plusieurs rencontres cette saison, et ils ont bien failli le faire une nouvelle fois. Sauf qu’ils se sont fait retourner, malgré le 6/10 à 3-points de Brook Lopez qui a failli leur offrir la victoire. Il faut dire que leur défense laisse toujours beaucoup trop d’ouvertures aux adversaires.

