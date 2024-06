Nickeil Alexander-Walker sans fausse note face à son ancienne équipe

« On essaie de ne pas en faire une affaire personnelle, parce qu’on veut se comporter de la même manière contre toutes les équipes », commence par lâcher Nickeil Alexander-Walker. Avant d’ajouter : « Mais je suis humain au bout du compte, ça fait toujours du bien de gagner. »

En particulier face à son ancienne équipe visiblement. Cette nuit, l’arrière des Wolves a brillé face au Jazz, la formation qui l’avait transféré avec Mike Conley en février dernier, alors que celui-ci était à la recherche de stabilité dans l’Utah.

Et il fait le show !

Avec ce soupçon de revanche dans l’air, l’arrière a signé sa meilleure prestation depuis qu’il porte le maillot des Wolves. Pas malheureux de loin (4/8), incisif en pénétration, l’ancien joueur des Pelicans s’est montré dans la création du jeu de son équipe. À l’instar de la passe de la soirée, délivrée dans le dos pour un dunk de Karl-Anthony Towns en contre-attaque.

« C’est vraiment sympa, surtout quand le public s’anime, qu’on enchaîne et qu’on a une bonne attaque. Tu es sur une série, tu ressens l’énergie de la foule, ce changement de gravité, c’est un sentiment complètement différent », décrit « NAW ».

https://www.youtube.com/watch?v=iniIlBigl00

« C’est un plaisir de le voir jouer, il nous donne beaucoup de jus », résume Chris Finch. « Il est spécial. C’est ce qu’on disait l’année dernière, c’est ce qu’on voit encore aujourd’hui », complète « KAT », grand bonhomme de la soirée avec ses 32 points et 11 rebonds.

Derrière l’intérieur, pour compléter la marque, on trouve Nickeil Alexander-Walker justement, auteur de 20 points (record avec les Wolves donc), 7 passes et 5 rebonds. Un apport nécessaire dans la mesure où les Wolves devaient faire sans Anthony Edwards, touché à la hanche lors de la victoire face au Thunder deux jours plus tôt.

Présent en défense aussi

Et pour ne rien gâcher, il s’est également investi en défense en enregistrant 5 interceptions et 2 contres. De quoi obtenir les félicitations de son ancien coach, Will Hardy. « Nickeil est un très bon joueur. Il a vraiment changé d’identité en devenant un défenseur avant tout. Il a été capable de mettre la pression sur la balle, il a été très perturbateur en passant à travers les écrans. J’ai eu le plaisir d’entraîner Nickeil. C’est une personne merveilleuse qui travaille dur chaque jour », salue ainsi le coach du Jazz.

Ce dernier considère que « son intensité en défense a en quelque sorte préparé le terrain pour leur défense. Il a rentré quelques tirs en plus en attaque, mais j’ai l’impression que son impact – bien qu’il soit un joueur offensif talentueux et habile – se fait sentir très, très fortement lorsqu’il est du côté défensif. »

Des qualités finalement peu exploitées par l’entraîneur du Jazz, qui n’offrait que 15 minutes de moyenne à l’arrière lorsqu’il était dans l’Utah. Désormais aux Wolves, il joue plus, est régulièrement titulaire, et évolue surtout au sein de la meilleure équipe de l’Ouest.

Nickeil Alexander-Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 47 13 36.8 34.6 67.6 0.2 1.6 1.8 1.9 1.2 0.4 1.2 0.2 5.7 2020-21 NOP 46 22 41.9 34.7 72.7 0.3 2.9 3.1 2.2 1.9 1.0 1.5 0.5 11.0 2021-22 * All Teams 65 23 37.2 31.1 74.3 0.6 2.3 2.9 2.4 1.6 0.7 1.4 0.4 10.7 2021-22 * NOP 50 26 37.5 31.1 72.2 0.7 2.6 3.3 2.8 1.8 0.8 1.7 0.4 12.8 2021-22 * UTH 15 10 33.3 30.3 91.7 0.1 1.5 1.5 1.1 1.0 0.3 0.5 0.3 3.5 2022-23 * All Teams 59 15 44.4 38.4 66.7 0.3 1.5 1.7 1.8 1.5 0.5 0.9 0.4 6.2 2022-23 * UTH 36 15 48.8 40.2 69.2 0.2 1.4 1.6 2.1 1.6 0.7 1.3 0.4 6.3 2022-23 * MIN 23 16 38.4 36.1 61.9 0.3 1.5 1.8 1.4 1.3 0.4 0.4 0.3 5.9 2023-24 MIN 82 23 43.9 39.1 80.0 0.4 1.6 2.0 2.5 1.7 0.8 0.9 0.5 8.0 Total 299 20 40.7 35.4 73.0 0.4 1.9 2.3 2.2 1.6 0.7 1.2 0.4 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.